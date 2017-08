Anna Faris rompe el silencio tras anunciar separación de Chris Pratt

Son las primeras palabras que la actriz pronuncia públicamente tras anunciar el fin de su matrimonio

Anna Faris y Chris Pratt era una de las parejas más entrañables de Hollywood y la noticia de su separación cayó como balde de agua fría a todos sus seguidores.

Ambos se han mantenido completamente herméticos ante la difícil situación que ambos enfrentan y no han hablado sobre el tema. El protagonista de “Guardians of the Galaxy” estuvo en los Teen Choice Awards esta semana pero no dijo nada al respecto.

Tras el anuncia es Faris quien finalmente rompe el silencio y aludió a su ruptura en su podcast “Anna Faris Is Unqualified”.

“Hola queridos radioescuchas, solo quiero agradecerles a todos por todo el amor que he recibido, y sinceramente los amo“, dijo al inicio de la transmisión antes de iniciar con el programa previamente grabado.

La pareja confirmó la ruptura en redes sociales con el siguiente mensaje: “Anna y yo estamos muy tristes de tener que anunciar que nos estamos separando legalmente. Lo hemos intentado mucho y durante mucho tiempo, y por eso estamos tan decepcionados. Nuestro hijo tiene dos padres que le quieren mucho y por su bien vamos a tratar de hacer que este proceso se mantenga en el ámbito privado para poder seguir adelante. Siempre nos querremos, atesoraremos el tiempo que hemos vivido juntos y nos respetaremos tanto como lo hemos hecho hasta ahora”.