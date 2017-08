“La presentadora más sexy del tiempo” vuelve a la carga con explícita foto

EL PRONÓSTICO PARA HOY.. ☀️☔️ Se aproximan los 5 Millones de seguidores y estoy muy feliz 😀 Gracias por ser parte de está increíble aventura, por siempre estar al pendiente. Los amo mucho Mexican Weather Girl 🇲🇽 THE FORECAST FOR TODAY … ☀️☔️Approximately 5 Million followers and I am very happy 😀 Thank you so much ❤️

A post shared by Yanet Garcia (@iamyanetgarcia) on Aug 1, 2017 at 3:16pm PDT