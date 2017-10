La nueva canción de Taylor Swift… ¿dedicada a su novio actual o a su ex?

La cantante dio a conocer el tema "Gorgeous" y su letra no parece tener un destinatario seguro

Pasan los años, pasan los discos, y Taylor Swift sigue repitiendo el mismo patrón: dedicarles canciones a sus parejas del pasado o del presente. Recordemos que la cantante pop escribió más de veinte temas dirigidos a sus novios, desde “Style” (para Harry Styles), pasando por “We Are Never Ever Getting Back Together” (para Jake Gyllenhaal), hasta la brutal “Dear John” (para John Mayer). Por lo tanto, no sorprende que al momento de difundir el tercer single de su álbum Reputation – que saldrá a la venta el 10 de noviembre-, Swift nos haya entregado otra composición similar.

Tras la difusión de los temas “Look What You Made Me Do” y “…Ready For It?”, Swift publicó el video preliminar de “Gorgeous“, una canción que la acerca más al pop de Red y 1989 que a los sonidos más disruptivos que quiso cultivar con los dos primeros singles de Reputation. El estreno de la canción disparó numerosas teorías acerca de quién es el destinatario de la misma y, si bien la letra habla de un hombre mayor que bien podría ser su ex, Tom Hiddleston, el nombre de Joe Alwyn es el que suena con más fuerza.

El actor británico de 26 años está de novio con Swift desde mayo, pero mantiene un perfil bajo que lo distancia de otras parejas de la múltiple ganadora del Grammy. Por otro lado, si tenemos en cuenta que Reputation es un disco que Swift simboliza con la frase “la vieja Taylor ha muerto”, es más que factible que “Gorgeous” esté dedicada a su vida sentimental actual y no a la del pasado.