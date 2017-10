Orgullo mexicano: Jonathan Paredes se coronó Campeón Mundial de clavados de altura

El nacido en la Ciudad de México ganó la última fecha y el título mundial del Cliff Diving Red Bull Series 2017

SANTIAGO, Chile – El mexicano Jonathan Paredes se coronó campeón mundial de Clavados 2017 tras ganar la sexta y última fecha del circuito, disputada este fin de semana el de Chile, donde superó en el último salto al seis veces campeón mundial, el británico Gary Hunt.

Un error de Hunt, que realizó un salto diferente, con un giro extra, al que había inscrito previamente, dio el triunfo de la fecha y el primer título mundial de su carrera al mexicano Paredes, de 28 años, según informaron los organizadores.

En la serie femenina, la ganadora de la fecha y del título mundial fue la favorita australiana Rihannan Iffland, de 26 años. En la competición, realizada en los Saltos de Riñinahue, del Lago Ranco, a 950 kilómetros al sur de Santiago, en la región de Los Ríos, el segundo lugar en varones fue para el polaco Michal Navratil y el tercero para el italiano Alessandro De Rosse.

En mujeres, el segundo puesto fue para la bielorrusa Yana Netsiarava y el tercero para la australiana Helena Merten. En la clasificación general, sumadas las seis fechas del circuito, Jonathan Paredes completó 720 puntos y fue acompañado en el podio por Gary Hunt, que sumó 710, mientras el también británico Blkake Aldridge fue tercero, con 580 puntos.

En mujeres, Rhiannan Iffland totalizó 890 puntos en la temporada, seguida de su compatriota Helena Merten, con 740 y de la mexicana Adriana Jimenez, con 690.

“Es increíble, porque mi deseo al llegar a Chile era ganar esta competición y poner bajo presión a Gary, pero la verdad es que yo sabía que el ganador era Gary; así que mi objetivo real era mantener mi segunda posición en la clasificación general”, afirmó Jonathan Paredes después de su triunfo.

“Soy muy feliz, pero también me siento un poco triste por Gary, pero a veces se gana y a veces se pierde. Espero mantener este nivel durante los años venideros“, añadió.

“Estoy muy emocionada”, dijo por su parte Iffland, que se recuperó de una lesión sufrida en la fecha anterior. “Mentalmente fue muy difícil eliminar los pensamientos negativos donde algo volvía a salir mal”, comentó.

“Todavía no me puedo creer que he ganado. Este año todo el mundo ha competido muy bien; con saltos muy buenos en la categoría femenina. Es una sensación maravillosa estar al lado de estas increíbles clavadistas”, comentó.