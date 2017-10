La razón por la que Trump enfureció a militares

El presidente muestra un desconocimiento sobre las fuerzas armadas de EEUU

El presidente Donald Trump se ha habituado a utilizar una frase que ha enfurecido a los miembros de la comunidad militar de los EEUU.

La última vez que eso ocurrió fue el miércoles, cuando se le preguntó si autorizó la misión que resultó en la muerte de cuatro miembros del ejército de Estados Unidos en Níger a principios de este mes.

“Mis generales y mi Ejército tienen capacidad para tomar decisiones”, dijo a los periodistas. “En cuanto al incidente del que estamos hablando, lo he estado revisando, como se han dado cuenta. He estado recibiendo informes. Ellos tenían que buscar al enemigo, pero se encontraron con ellos”.

La explicación en sí no ha molestado en el Departamento de Defensa, sino dos expresiones: “mis generales” y “mi Ejército”, lo que miembros de las fuerzas armadas están considerando como una apropiación errónea de las fuerzas armadas del país, publicó Business Insider.

No es la primera vez que los militares expresan su descontento por el mismo asunto, le dijo el exoficial Mark Hertling a Business Insider, quien encontró el lenguaje del presidente Trump “extremadamente ofensivo”. “El ejército de Estados Unidos pertenece a la nación, no al presidente. No somos suyos”, consideró.

Leon Panetta, ex secretario de defensa y director de la CIA, también se opuso a esas expresiones. “Cuando se trata de los militares, los militares pertenecen al país. Nuestro sistema de defensa pertenece al país. Y no es el ejército del presidente, es el ejército de los Estados Unidos de América”, dijo a MSNBC en abril.

“Obviamente, tiene la responsabilidad, como Comandante en Jefe, de poder tomar decisiones con respecto a nuestros militares”, continuó Panneta. “Pero si le pregunta a los hombres y mujeres en uniforme de quién son responsables, creo que su respuesta sería: ‘Nosotros somos responsables ante los Estados Unidos de América”.