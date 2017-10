Amenazó con quemar la casa familiar un mes antes de que un fuego matara a sus hijos

Los investigadores estudian si el padre de los niños podría ser el esponsable de este fuego en San Diego

Henry López, separado de su mujer y con una orden de alejamiento debido a amenazas, fue rescatado este sábado del fuego que arrasó el condominio Rancho Bernardo que la pareja poseía, y en el que murieron sus dos hijos de siete y diez años, de acuerdo con las autoridades.

Lopez suspuestamente había amenazado hace un mes durante una discusión con su ex mujer con incendiar la casa, según muestran los registros judiciales, si bien todavía no ha sido interrogado al respecto debido a que permanece ingresado en el hospital en estado crítico.

El teniente de la policía de San Diego, Mike Holden, dijo que los investigadores no han determinado la causa del incendio y que López no es sospechoso por el momento. “Este podría ser un accidente horrible y trágico. Simplemente no lo sabemos”, afirmó al LA Times Holden.

ORDEN DE ALEJAMIENTO

La mujer describió el altercado en un documento en el que solicitó la orden de alejamiento. Según quedó registrado, el 17 de septiembre le envió un mensaje de texto a su ex esposo sobre un pago de la hipoteca que no había realizado como copropietario del condominio en Bernardo Terrace, donde vive López.

López le dijo que haría el pago tan pronto como pudiera, y después conversaron sobre su plan de vender la casa y finalizar su divorcio, de acuerdo con el documento de la corte. Entonces la conversación se intensificó y ella le sugirió consultar a un agente inmobiliario, a lo que él respondió con insultos y asegurando que “pelearía contra ella”, según el registro.

Después López le envió otro mensaje en el que decía: “Llama a tu agente de bienes: tu novio. No juegues conmigo… voy a quemar todo esto y echarlo abajo”, sentenció con improperios.

El sábado, alrededor de las 3:20 a.m., un conductor que pasaba frente a la vivienda vio el humo y llamó al 911, según Holden. Cuando los bomberos llegaron se encontraron en el piso de arriba a López con sus dos hijos, quienes murieron poco después en el hospital.

Hasta el momento, se desconoce si López estuvo o no involucrado en el fuego. Los investigadores están estudiando el caso y, de acuerdo con Holden, ya se están analizando algunos objetos recolectados del condominio, lo que llevará varias semanas.