Despiden al actor Andy Dick por supuesto acoso sexual

El comediante tenía un papel secundario en la cinta ‘Raising Buchanan’

Andy Dick fue despedido de la cinta ‘Raising Buchanan’, en la que tenía un papel secundario, luego de que se presentaran denuncias en su contra por acoso sexual.

Dos fuentes dijeron a The Hollywood Reporter que Dick tocó los genitales de otras personas y las besó sin su permiso, además de que se les insinuó verbalmente.

El actor dijo que las dos primeras acusaciones son falsas, pero que la tercera es cierta.

“No toqueteé a nadie. Pude haber besado a alguien en la mejilla y luego haberle lamido. Eso es lo que hago: lamí a Carrie Fisher durante un evento de comedia. No intento acosar sexualmente a los demás.

“No toqué los genitales de nadie. Por supuesto que sí me le insinúo a la gente. Estoy soltero, deprimido, solitario y trato de conseguir citas. Pueden decirme que no, y seguramente lo hicieron y luego ya no sucedió nada“, dijo el comediante.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Dick, quien ha tenido problemas con alcohol y drogas, lucía intoxicado durante el rodaje del filme.

El histrión respondió que se ha mantenido sobrio.

“Tomé demasiados medicamentos y Xanax y estaba un poco loco. Eso no hizo que violara a la gente. Realmente no lo entiendo. Siempre intento ser chistoso y conseguir una cita. Aún no la consigo”, dijo.