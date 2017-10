Terrorismo vuelve a golpear el Bajo Manhattan

Hombre usa auto como arma y arrolla a más de 20 personas a pocas cuadras del WTC, dejando al menos ocho muertos

NUEVA YORK-. “Esto fue un acto terrorista deliberado”. Así catalogó ayer el alcalde Bill de Blasio el arrollamiento masivo ocurrido en el vecindario de TriBeca, en el Bajo Manhattan, que dejó al menos ocho muertos.

En una rueda de prensa junto al gobernador Andrew Cuomo y el comisionado de Policía James O’Neill, el Alcalde indicó que “este acto pretendió romper nuestro espíritu, pero somos más fuertes”. De Blasio recordó que ya la ciudad ha pasado por este tipo de experiencias y ha salido adelante.

El suceso, que ocurrió alrededor de las 3:05 p.m., provocó escenas de pánico entre los residentes y trabajadores de ese vecindario que está a pocas cuadras del World Trade Center, que en el 2001 fue escenario del peor ataque terrorista ocurrido en este país: los atentados contra las Torres Gemelas.

“Se me heló la sangre”, dijo el puertorriqueño Thomas Pierre, trabajador de un estacionamiento ubicado entre las calles Greenwich y Chambers, al contar el momento de pánico que vivió.

“Escuché un golpe fuerte y como seis disparos, y en cuestión de minutos todo esto se llenó de policías, ambulancias. Enseguida se vieron los helicópteros. Había gente con cara de no saber nada. Yo corrí al otro estacionamiento, porque sabía que no era bueno quedarse. La gente hablaba de un hombre armado, todo pasó en cosa de minutos”, contó Pierre, aún conmocionado por el incidente.

En la intersección de las calles West y Chambers, en donde ocurrió la tragedia, se encontraba la joven puertorriqueña Yailine Maldonado, una estudiante de justicia penal de Borough Manhattan Community College.

La joven de 21 años, dijo que los funcionarios de la universidad retuvieron al alumnado en un lugar seguro antes de informarles que estaba ocurriendo un tiroteo en las inmediaciones de la escuela.

“Ellos dijeron que había un pistolero y que estaba disparando indiscriminadamente”, explicó Maldonado, evidentemente afectada. “Solo sabía que había alguien matando a alguien cerca de mi escuela, yo estaba aterrada. No escuché los disparos, lo único que supe es que las calles se llenaron de policías tan rápido, todo estaba bloqueado, fue los más espantoso que he vivido”.

Atacante solitario

En la rueda de prensa el comisionado de Policía O’Neill confirmó que el sospechoso era un hombre de 29 años y que actuó solo.

El individuo rentó una furgoneta de la empresa Home Depot, la cual usó para conducir una distancia de 20 cuadras sobre la vía de ciclistas en el Hudson River Park, que va paralela al West Side Highway, atropellando principalmente a ciclistas.

El FBI identificó al sospechoso como Sayfull Saipov, un residente de Florida originario de Uzbekistán, quien tras atropellar más de 20 personas salió corriendo del vehículo, portando pistolas BB gun gritando en árabe “Allahu Akbar” (Dios es grande), antes de que fuera baleado por policías. Las autoridades no quisieron revelar el hospital dónde lo tienen ingresado.

Además de los fallecidos, 11 personas resultaron heridas durante el incidente, que ocurrió precisamente el día en que se celebra Halloween.

La Uniformada informó casi de inmediato que tenían en custodia a una persona relacionada con lo que testigos describen como “una escena sangrienta”.

El rápido arresto no disminuyó el caos ni la seguridad en el vecindario de TriBeca. A medida que emergieron los detalles del ataque, las autoridades formularon la hipótesis de que se trataba de un posible atentado terrorista. Pero reiteraron que no había indicios de otra amenaza terrorista inminente en contra la ciudad.

“Evacuaron todo el edificio”, dijo María Rivera, madre de un niño pequeño quien se encontraba en un centro comunitario cercano. “Nos llevaron a un lugar sin ventanas y nos dijeron que no era seguro salir. No nos dieron mucha información, dijeron que había un tiroteo ocurriendo. No sabía qué pensar, fueron minutos de mucho miedo y tensión”.

Inicialmente se creyó que se trataba de un tiroteo, pero más tarde la Policía informó que el conductor de la furgoneta atropelló a múltiples personas en el carril para bicicletas antes de dirigirse hacia el sur e impactar un autobús escolar.

“Primero, nuestros pensamientos y oraciones hacia los neoyorquinos que murieron hoy –esto nos recuerda cuán preciosa es la vida. Ellos salieron esta mañana de su casa, disfrutaban de la hermosa zona oeste de Manhattan en un hermoso día de otoño y ahora no van a regresar a casa. Y ese shock y ese dolor van a ser muy reales. Y nuestros pensamientos… nuestras oraciones están con todos ellos”, dijo Cuomo en la rueda de prensa.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían dado a conocer las identidades de las víctimas de este acto terrorista, pero si dijeron que al menos los seis que murieron en la escena eran hombres. También se sabe que algunos de los muertos son ciudadanos argentinos, y que el Consulado de ese país en Nueva York estaba trabajando con NYPD en la identificación de los cadáveres.

Medidas de precaución

Esté siempre alerta y vigilante de lo que pasa a su alrededor.

de lo que pasa a su alrededor. Camine siempre por la parte interior de la acera o los pasos peatonales. Si estos no existen, camine dando la cara al tráfico que viene.

que viene. Ponga siempre atención al cruzar la calle, sobre todo si nota conductores erráticos.

la calle, sobre todo si nota conductores erráticos. Evite entretenerse con el celular mientras camina por calles con mucho tráfico o muy concurridas.

con mucho tráfico o muy concurridas. Si ve algo dígalo. Aunque suene cliché es importante reportar cualquier actividad sospechosa.

Cuando esté en un área llena de gente, familiarícese con las posibles salidas de la misma.

No permita que el temor limite su derecho a disfrutar de lugares muy concurridos. Sin embargo, si tiene temor, evite los lugares poco protegidos que tengan un significado político, económico o religioso.

Denuncia

La autoridades recomiendan que si usted ve algo sospechoso no dude en denunciarlo. Desde el 17 de septiembre de 2002 se estableció una línea telefónica para reportar cualquier sospecha sobre actividades terroristas. El teléfono es 1-866-SAFENYS o 1-866-723-3697. Los residentes de la Gran Manzana pueden llamar al 1-888-NYCSAFE.

También puede llamar de manera confidencial a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS (8477). En español al 1-888-57-PISTA (74782). O ingresando a la página web WWW.NYPDCRIMESTOPPERS.COM o por mensajes de texto al 274637 e introduzca TIP577.

Trump tacha de “enfermo y perturbado” al autor del ataque

El presidente, Donald Trump, tachó ayer de “enfermo y perturbado” al autor del atropello múltiple que ayer dejó al menos ocho muertos y más de una docena de heridos en el centro de Manhattan, y afirmó que ese tipo de ataques no deben ocurrir en Estados Unidos.

“En NYC (New York City), parece que ha habido otro ataque de una persona muy enferma y perturbada. Las agencias de seguridad están siguiendo esto de cerca. ¡NO EN ESTADOS UNIDOS!”, dijo Trump en un tuit.

Poco después, el presidente escribió un nuevo tuit en el que se refirió al Estado Islámico (ISIS) pese a que esta organización terrorista no ha reivindicado, de momento, el ataque de Nueva York.

“No debemos permitir al Estado Islámico que vuelva, o entre, a nuestro país después de derrotarlos en Oriente Próximo y en otros lugares. ¡Basta!”, apuntó Trump.

“Mis pensamientos -añadió en un tercer mensaje-, condolencias y oraciones con las víctimas y las familias del ataque terrorista de Nueva York. ¡Dios y vuestro país están con vosotros!”.

Antes de los tuits, la Casa Blanca había adelantado que el jefe de gabinete de Trump, John Kelly, había informado al presidente sobre el ataque, y que seguiría haciéndolo “a medida que se sepan más detalles”.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados”, dijo en un breve comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

El Departamento de Seguridad Nacional calificó en un comunicado el ataque de “aparente acto de terrorismo”, y dijo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Policía de Nueva York están investigando el suceso.