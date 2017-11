Kate del Castillo contará parte de su vida en el espectáculo ‘I’m OKate’

Riverside! Que emoción estrenar con ustedes mi show "I’m OKate!” Donde comparto vivencias, miedos y alegrías junto a mis mejores amigas Roxana Castellanos y Shaula Vega. Boletos YA a la venta aquí https://goo.gl/YWi31V #imokate

A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo) on Nov 4, 2017 at 1:36pm PDT