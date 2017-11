¿Investigará México a sus 62 involucrados en Paradise Papers?

El magnate Carlos Slim encabeza la "lista negra" de la nueva filtración de documentos financieros

MEXICO – Sesenta y dos mexicanos poderosos decidieron crear empresas, sociedades de inversión y fideicomisos fuera de su país, en territorios conocidos como paraísos fiscales por ocultar de manera sigilosa a los dueños y la procedencia del dinero sobre el que existen reiteradas sospechas de actividades criminales: de blanqueo de dinero a terrorismo; de droga a corrupción.

La revelación forma parte de una serie de escándalos en todo el mundo que se conoce como Paradise Papers, un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) integrados por 97 medios de comunicación en todo el mundo que parte de la filtración de diversos documentos al diario alemán Siddeutsch.

Entre los mexicanos involucrados se encuentran los dos más ricos: Carlos Slim y Alberto Bailleres, además de hoteleros, comunicadores, petroleros, ex senadores, ex diputados, cementeros, ex funcionarios envueltos en escándalos por corrupción y hasta una actriz.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, salió este lunes a declarar que el tener empresas fuera del país no es delito, sino que el delito es no declarar que existen, por lo que adelantó que se haría una investigación.

“Una de las obligaciones más importantes que tiene un mexicano es el contribuir para el gasto público. Me parece que eso tiene una contrapartida, y la contrapartida es que a nadie podemos pedirle un peso más de lo que está obligado a pagar, pero a nadie debemos de tolerarle que pague un peso menos”, advirtió.

La declaración, aunque oportuna, no calmó los ánimos públicos dado que algunas de las empresas ya estuvieron involucradas desde el año pasado en revelaciones similares con sede en Panamá sin que hasta el momento se sepa públicamente por qué esas compañías no dejaron su dinero en México.

Las empresas conocidas como offsources tienen como común denominador no tener inversiones en donde están constituidas con tasas de recaudación casi nulas que permite la evasión de impuestos.

De acuerdo con la revista Proceso -el único medio mexicano que forma parte del ICIJ- fue la empresa internacional Appelby el despacho que ayudó a casi todos los mexicanos a abrir sus empresas en Islas Caimán, Bermudas, Barbados, Mauricio, Isla Hombre… lugares que siempre han estado en la mira.

Según Pascal Saint Amans, quien coordina la lucha contra paraísos fiscales en la Organización para la Cooperación Económica (OCDE) el problema de las Offshore es que, aunque son legales, “son contrarias a las normas internacionales de transparencia’’ porque no se sabe quién está detrás de las acciones. “La opacidad abre las puertas al dinero muy negro“.

En adelante quedarán pendientes las aclaraciones de Slim y de toda la gente involucrada, si es que la dan. Ellos son, entre otros, el empresario Javier Miguel Afif, quien defraudó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2007; José Fernando Calderón Ayala, ex consejero de grupo Femsa, la que procesa a Coca Cola.

El presidente de Grupo Hotelero Costara, Pablo Gonzalez Carbonel; la comentarista radiofónica, familiar de los dueños de MVS, Gabriela Vargas; Manuel Zubiria, ex director de Caminos y Puentes Federales; el petrolero Alfonso Adame; el ex dirigente y ex senador, Joaquín Gamboa; la actriz de origen argentino Cristian Bach; el ex secretario de Seguridad Pública Alejandro Gertz Manero y los futbolistas