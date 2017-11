A llorar de alegría: Se declara día de Morrissey en Los Ángeles

El inglés vegetariano, antiguo vocalista de The Smiths, es ídolo de la comunidad méxico-estadounidense

Este viernes 10 de noviembre se declarará el Día de Morrisey en Los Ángeles, justo antes de que Steven Patrick Morrissey, antiguo vocalista The Smiths, dé un concierto en el Hollywood Bowl.

Los angelinos son unos de sus más fieles seguidores, sobre todo los de origen mexicano, quienes llevan décadas amándolo.

Raf Noboa y Rivera, quien escribió del tema para el diario The Guardian, afirma que este fenómeno se debe a que las baladas melancólicas de Morrisey y su banda se asemejan a la mayoría de las rancheras mexicanas. Y sí, ¿cómo negar las similitudes entre “There Is a Light That Never Goes Out” y “Que te vaya bonito” del maestro José Alfredo Jiménez?

Otros aseguran que los hijos de inmigrantes mexicanos siguen a Morrisey porque se identifican con su historia, ya que el es nacido en Inglaterra pero hijo de inmigrantes irlandeses de clase trabajadora.

Lo que es incuestionable de la relación entre Morrisey y sus fans chicanos es que el amor y el respeto es mutuo. En 1999, durante su gira de ¡Oye, Estéban!, Morrisey famosamente declaró “Quisiera haber nacido mexicano”.

Morrisey también ha sido visto portando la playera de las Chivas del Guadalajara, así como camisetas con la imágen de la Virgen de Guadalupe. El vocalista luego hizo una canción titulada “The First In The Gang To Die”, una oda a Los Ángeles que lamenta la muerte de un joven pandillero llamado Héctor.

Por si eso fuera poco, Morrisey despúes lanzó la canción “Mexico”, cuya letra critica las jerarquías raciales en Estados Unidos, diciendo “I can feel the hate/from the Lone Star State” (puedo sentir el odio de Texas) y “It seems if you’re rich and you’re white you’ll be alright/I just don’t see why this should be so” (Al parecer, si eres blanco y adinerado estarás bien, no veo por qué debe ser así).

Sea cual sea la razón de su adoración, los seguidores estarán en el Hollywood Bowl este fin de semana, donde únicamente se ofrecerá comida vegetariana, a petición de quien los chicanos han apodado “el Moz”.