5 ejemplos de que los 280 caracteres de Twitter son una maravilla

Tener la posibilidad de utilizar 280 caracteres en Twitter en lugar de los tradicionales 140 ha traído usos que sin lugar a dudas no hubiéramos imaginado en tras épocas.

El cambio en la red social del pájaro azul causó polémica en algunos casos, pero en otros hubo posibilidad de utilizar el ingenio y generar mensajes muy interesantes.

Seguro te interesará: 5 reinas del internet que son imposibles de olvidar

Aquí te damos algunas muestras de lo que ha ocurrido en las pocas horas que llevan disponibles los famosos 280.

Los New York Yankees abrieron el fuego al mostrar todas sus coronas:

https://platform.twitter.com/widgets.js

¿Sabías los nombres de todos los hijos de Cleto?

https://platform.twitter.com/widgets.js

Poner todo el coro de una canción de RHCP es al fin posible.

Give it away

Give it away

Give it away now

Give it away

Give it away

Give it away now

Give it away

Give it away

Give it away now

Give it away

Give it away

Give it away now

Give it away

Give it away

Give it away now

Give it away

Give it away

Give it away now

🎶🎶🎶#280caracteres

— Zaki Chan (@ZakiChan01) 8 de noviembre de 2017