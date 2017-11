Actor arremete contra Sebastián Rulli por actuación en ‘Papá a toda madre’

Héctor Suárez Gomís no midió sus palabras contra el actor de Televisa

Héctor Suárez Gomís critica el trabajo de Sebastián Rulli en la telenovela “Papá a toda madre“, proyecto similar al que Suárez protagoniza en Imagen Televisión.

“A mí el trabajo de Sebastián se me hace muy malo, porque no me gusta… Víctor González hace un mi rey mejor que él, porque Sebastián se quiere hacer el chistoso y en la comedia lo último que hay que hacer, es hacerse el chistoso; lo que hay que ser es honesto y Víctor lo está haciendo en actor, y Rulli a mí no me provoca nada”.

Grandes amistades se forman… #MuyPadresTV @pelongomis @yosoyplush 🙌🏻👏🏻🙂💙💙 A post shared by Muy Padres (@muypadres) on Nov 14, 2017 at 10:44am PST

Sobre los comentarios que en redes sociales ha recibido Rulli en relación a que busca actuar muy al estilo Jaime Camil, Héctor comentó lo siguiente:

“Ya te dije me gusta más Víctor, y para hacer comedia no necesitas actuar mal y Camil hace cosas muy padres”.

Señala que en general la historia en la que participa él, “Muy padres”, supera en calidad a la propuesta que Televisa ha presentado con “Papá a toda madre”.

“La otra es una semicopia, con algunos cambiecitos, pero es mejor ésta, porque está escrita en la estructura de la comedia del arte y respetando los tipos de los personajes y ‘Papá a toda madre’ está escrita al vapor y lo que buscan es hacer cambios medio raros”, finalizó.