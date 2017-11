“El Patrón” rompe en llanto y otros luchadores arremeten contra políticos mexicanos

Alberto del Río estalla en furia, luego de que le cancelaran una fución de Lucha Libre a beneficio de los damnificados por el sismo

CIUDAD DE MÉXICO.- Al “Patrón” lo venció su querido México.

El luchador mexicano Alberto “El Patrón” se quedó anoche con las ganas de ayudar a niños damnificados por el sismo del 19 de septiembre, luego que no pudo realizar la función a beneficio, en el Teatro Molière, de Polanco, al estar clausurado por la Delegación Miguel Hidalgo.

“Me voy completamente derrotado y no porque me derrotaron aquí, en una batalla, me derrotó mi propio país, (siendo yo) alguien que pregona, que grita, que va y se pelea con los americanos que soy mexicano”, explicó Alberto llorando, frente al recinto.

“Que me da rabia, me encabrona que hablen mal de mi país, que se burlen de nosotros, nos tachen de rateros, de lo peor, y alguien que va y defiende su país con tanto corazón, que mi país me haga esto”.

Entre lágrimas, @PrideOfMexico lamenta que la función se haya cancelado pic.twitter.com/U2bc9xokeA — Michel Cruz (@CruzPopper16) November 22, 2017

El ex luchador de la WWE lamentó que ni la Delegación ni la administración del Molière se hicieran responsables de la clausura del lugar, la cual se dio desde el sábado por la noche, previo a un concierto de Victor Manuelle.

“No tenemos ni un interés político ni económico, porque todos mis amigos vinieron sin cobrar un centavo, no sé quién es el responsable, solamente digo: mi país no me dejó hacerlo”, apuntó “El Patrón” acompañado de luchadores, como Octagón, Cibernético, Tinieblas y su junior, entre otros.

“Me duele tanto esta situación, este teatro fue clausurado, no sé quién fue: la administración del teatro dice que fue la Delegación; la Delegación dice que fueron las administradoras de este recinto”.

“Estas son chingaderas” Octagon tras la clausura del teatro Moliere, la cual evitó la función benéfica a víctimas del sismo pic.twitter.com/v0VJ8IKpTR — Michel Cruz (@CruzPopper16) November 22, 2017

El teatro informó que el reembolso se hará hoy a partir del mediodía y hasta las 18:00 horas en taquilla.