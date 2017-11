Político indio ofrece $1.5 millones de dólares por la cabeza de esta actriz

Surajpal Amu, miembro del Partido Popular Indio, ofreció una recompensa por decapitar a Deepika Padukone y al cineasta Sanjay Leela Bhansali

Un político de la India ofreció el equivalente a $1.5 millones de dólares por las cabezas de la actriz Deepika Padukone y el cineasta Sanjay Leela Bhansali, debido al supuesto contenido de su nueva película Padmavati.

El filme, que cuenta la historia de la reina hindú Padmini, ha causado controversia en la India y su estreno ha sido pospuesto.

De acuerdo con The Independent, integrantes del grupo Rajput Karni Sena han dicho que la cinta presenta un romance entre la reina y un invasor musulmán, y que en una parte la protagonista aparece con el vientre descubierto.

El director del filme negó estas declaraciones.

Durante un mitin reciente, el político Surajpal Amu, miembro del Partido Popular Indio, ofreció una recompensa por matar a Padukone o a Bhansali.

“Recompensaremos a quienes los decapiten con 10 crore (equivalente a 100 millones de rupias, o $1.5 millones de dólares), y también atenderemos las necesidades de sus familias“, dijo.

Un oficial del mismo partido se deslindó de las palabras de Amu y aseguró que la organización política evalúa la posibilidad de llevar a cabo acción legal en su contra.

En una entrevista con el diario Mubai Mirror, Padukone respondió a las amenazas de muerte que ha recibido.

“En este momento, como mujer, como artista y ciudadana de este país, me siento enojada, decepcionada y también me parece divertido. Nunca me sentiré asustada. El miedo no es una emoción con la que me identifique“, dijo.

POR: Juan Carlos Molina Cruz