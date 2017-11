Así califica Ivana Trump el desempeño de Melania, la “primera dama” de EEUU

Sigue la novela entre las dos mujeres de Donald Trump

Hace menos de un mes la primera esposa del presidente Donald Trump, Ivana había tenido su primer encuentro con la primera dama de EEUU, Melania Trump.

Ivana Trump dijo en ese entonces que debido a que fue la primera esposa del presidente Donald Trump, ella es la verdadera primera dama, lo que causó ira por parte de Melania. Aún más luego de que Ivana dijera en una entrevista que tiene el número directo de su ex-marido en la Casa Blanca.

“Realmente no quiero llamarlo allí porque Melania está ahí, y yo no quiero causar ningún tipo de celos o algo parecido”, dijo Ivana.

De inmediato la portavoz de Melania Trump, Stephanie Grisham arremetió contra Ivana diciendo en un comunicado que Melania “planea usar su título y su papel para ayudar a los niños, y no para vender libros”, y añadió: “claramente no hay sustancia en esta declaración de un ex. Desgraciadamente, sólo la búsqueda de atención y de publicidad para ella misma”.

Desde entonces la relación entre las dos mujeres de Trump no ha estado en los mejores términos. Ahora en el último capítulo de este tire y afloje llegan las declaraciones de Ivana este fin de semana durante una entrevista en “ The Ray D’Arcy Show”.

En el programa la primera esposa de Trump reiteró que estuvo casada con el presidente y que tiene tres hijos con él y que ella no entiende por qué Melania se “resiente” por esta razón con ella.

Cuando se le preguntó lo que pensaba del rendimiento de Melania en la Casa Blaca, ella respondió después de un jadeo en torno de burla contra Melania y dijo a la audiencia: “Creo que está haciendo su mejor esfuerzo”, lo que despertó risas en el público.