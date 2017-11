Joven cantante mexicana acusa a Pablo Montero de acoso sexual

Narra el episodio en el que la quiso besar a la fuerza

Rubí Mendivil es una cantante independiente que se dio a conocer en el reality show mexicano de La Academia 2012. Hoy la joven denuncia a través de Diario Basta! una experiencia de acoso sexual que vivió de parte del famoso cantante Pablo Montero.

“Cuando yo salí de La Academia me vine a vivir acá a la CDMX y comencé a trabajar en un restaurante, mismo donde Pablo Montero me vio y me mandó a su chofer para invitarme a una cita de trabajo, era para hacer votos en su show y le di mi número, porque yo tenía la esperanza de trabajar. Entonces el chofer me invitó a una reunión de trabajo en un restaurante donde estuvo Pablo y al llegar no fue así”, comentó.

La joven relata la historia desagradable que sufrió a lado de Montero.

“Me pidió que me sentara al lado de su amigo (el chofer) y hablaba como con la boca cerrada, como si se estuviera escondiendo y de repente empezó a hablar de otras cosas y me empezó a tocar la pierna y con su pie empezaba a acariciarme, obvio me sentía incómoda, tenía 20 años y no sabía cómo actuar. Al ver que venía de provincia se aprovechó, le dije que me tenía que ir a mi casa, me dijo que me llevaría con su chofer, me subí a su camioneta y durante el trayecto seguían sin hablar de trabajo y me miraba raro, al llegar a mi casa me bajé de la camioneta y de repente se bajó y me quiso besar a la fuerza, cuando pasó eso, le di una bofetada y me dijo que así le gustaban”, aseveró.

La joven asegura que Pablo utiliza su fama y éxito para abusar de jóvenes que tienen sueños con la música.

“Utiliza su fama para aprovecharse. A mí lo que me enoja es que se haya burlado de mis sueños, ¿por qué me dijo que me citaba para que yo trabajara con él cuando buscaba otra cosa? Seguro él pensó que como era una niña, caería en su estrategia. Qué triste es buscar placer y no talento”, finalizó.