¿Ingratitud? El emblemático ‘Chaco’ Giménez no sería retenido por Cruz Azul

Se dice que el argentino-mexicano fue puesto transferible, pero la realidad es que sin contrato se iría por la puerta de atrás

Es bien sabido que el contrato que el futbolista argentino naturalizado mexicano Christian Giménez tiene con Cruz Azul termina en este diciembre. También era del dominio público que el famoso ‘Chaco‘ tenía intenciones de platicar con la directiva pues su deseo más grande es y sigue siendo retirarse con la camiseta que defiende desde el 2010, la de la ‘Máquina celeste’.

Apenas hace unos días se encendió el rumor de que Giménez no seguirá en el cuadro celeste debido a que no fue tomado en cuenta para jugar contra el América en los cuartos de final del Apertura 2017. En su momento, Paco Jémez, entonces todavía técnico azul, argumentó que la ausencia del emblemático volante creativo era puramente táctica, más no futbolística, pero con la llegada de Pedro Caixinha al banquillo del cuadro capitalino vuelven a encenderse las alarmas del ocaso del ‘Chaco’, no sólo en la ‘Máquina’ sino en el fútbol, pues hasta el momento no hay acuerdo que retenga al jugador por no ser esencial para el esquema del estratega portugués, así como otros jugadores que serían puestos transferibles como el ‘Cata’ Domínguez, Omar Mendoza y Alejandro Faurlín.

¿El eventual rompimiento tras 17 torneos jugando con Cruz Azul será el final de la carrera de Giménez? ¿Alguien querrá a uno de los últimos ídolos celestes en sus filas a sus casi 37 años?