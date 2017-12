Los 10 videos virales más vistos en YouTube en 2017

Uno de los pasatiempos de la gente en esta era digital es ver videos en YouTube y en el 2017 hubieron muchos momentos virales que nos hicieron revivir, revivir, y revivirlos en la plataforma digital.

Colectivamente estos próximos 10 videos obtuvieron 633 millones de views, 83 millones más que el año pasado. En total fueron más de 40 millones de horas que usuarios pasaron en el sitio de videos.

Con 20 millones de visitas, el momento en el que el profesor Robert Kelly hablaba con la cadena BBC sobre la situación en Corea del Sur, sus dos hijos irrumpieron en su oficina causando este momento viral.

Esta animación fue creada por dos estudiantes de Ringling College of Art and Design.

Bill Wurtz creó este video haciendo un recuento de la historia de una manera divertida. Anteriormente hizo la historia de Japón que consiguió más de 34 millones de visitas en el 2016.

No hay algo más chistoso que ver un doblaje de algo y que los sujetos estén diciendo cosas fuera de lugar tal y como este video.

Tras su participación en el Super Bowl este video fue visto 3.8 millones de veces.

El segmento en donde James Corden maneja alrededor de la ciudad con una celebridad sigue siendo uno de los más populares en la plataforma digital.

El momento en el que la niña Darci Lynne mostró su talento ante los jueces del programa “America’s Got Talent” es uno de los más memorables. Tras el momento viral, Lynne ganó la competencia y un premio de $1 millón de dólares.

Dude Perfect es uno de los YouTubers más populares, siendo esta tercera entrega de trucos de ping pong su segundo más visto en su historia.

El coreógrafo Kyle Hanagami muestra como bailar el tema del exitoso cantante.

1. Until We Will Become Dust – Oyster Masked