Cara Delevingne espera con ansias el fin de año

Le urge un descanso

Después de un 2017 muy atareado en el que le ha tocado promocionar su película ‘Valerian y la ciudad de los mil planetas’ por medio mundo, mientras las críticas se cebaban con el último trabajo del cineasta Luc Besson, todo sea dicho, Cara Delevingne ha decidido tomarse un más que merecido descanso de cara a la última semana del año. Con ese objetivo en mente, la actriz pondrá rumbo a las Maldivas para refugiarse en una de sus paradisíacas playas y olvidarse del mundo.

“En Nochevieja me iré a las Maldivas. Estoy muy contenta de poder hacer una escapada por fin, para tumbarme en la playa y no hacer nada. Pienso dedicarme a no hacer nada, pero también a bucear, leer y hacer algo de deporte: yoga, meditación… además de ponerme al día con mi trabajo y ese tipo de cosas”, confiesa la también modelo en una entrevista a Refinery29, en la que ha asegurado que volverá de su viaje tan pálida como se marchará.

“Desgraciadamente no me pongo morena bajo ninguna circunstancia, y es una lástima porque me encanta tomar el sol”.

Lo cierto es que a Cara le hará mucha falta recargar las pilas antes de afrontar la ajetreada agenda profesional que ya tiene cerrada para 2018. Además de continuar con el rodaje en Praga de la serie ‘Carnival Row’, que no se estrenará hasta 2019, también volverá de nuevo a la carretera para presentar su película ‘Life In A Year’, en la que comparte protagonismo con Jaden Smith, todo ello sin olvidar sus otras dos grandes pasiones -la música y la escritura- y su activismo humanitario.

“Quiero seguir escribiendo y dedicándome a mi música y a la actuación, para intentar desarrollar historias sobre mujeres, para mujeres y hechas por mujeres, para que nuestras voces se escuchen lo más alto posible. Y voy a crear una fundación benéfica en la que aunar todas mis marcas y, con un poco suerte, podré volver a Uganda en algún momento”, adelanta.