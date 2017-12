Participante de ‘Enamorándonos’ asegura que era muy obeso

El también youtuber platicó con el Diario Basta de su cambio

El famoso Baby Bruno de ‘Enamorándonos‘ tuvo que someterse a una estricta dieta para lograr el físico que ahora tiene y así conseguir la fama que ha alcanzado en la emisión, que ya incluso le trajo el amor al lado de su novia Camila. En exclusiva para el Diario BASTA! el también youtuber platicó de este cambio.

“Bajar de peso está cañón, pero mantenerse es el triple de difícil; mi primer acercamiento con Enamorándonos fue precisamente por eso, yo fui a hacer un infomercial de un aparato de ejercicios, le di seguimiento al programa, vi a Vanda y me fui por ella, pero me bateó, luego me quedé de amoroso; bajé 30 kilos hace 6 años, ahorita tengo 22 años, peso como 85, pesaba 113 a los 16 años”.

Me gustas tanto que yo tengo que tenerte cerca pronto, mi amoooor!😍 A post shared by ❤BABY BRUNO❤ (@babybruno__) on Oct 4, 2017 at 2:31pm PDT

Su objetivo era muy claro, ya que el estar gordito no lo hacía sentir nada cómodo.

“Lo que hice fue ir con una nutrióloga, seguí la dieta, agarré una disciplina que nunca había tenido, hasta lograr el objetivo; estuve como cuatro meses en dieta y luego me estabilicé para no rebotar. Soy un poco flojo, solo voy al gym para pedir informes, pero en 2018 espero retomarlo, porque me gustaría enseñar el six pack”, aseguró.

POR: Gerardo Escareño