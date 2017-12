Mariah Carey no escatima en gastos y ¡alquila renos reales cada Navidad!

La cantante no repara en gastos para conseguir que el período festivo, su favorito del año, resulte un momento muy especial para sus mellizos

Puede que en su tema más famoso, ‘All I Want For Christmas Is You’, Mariah Carey haga un alegato en contra del aspecto más frívolo y del consumismo que suele acompañar al período navideño al asegurar que “lo único que quiero por Navidad es a ti”, pero lo cierto es que en la vida real ella abraza una filosofía muy diferente cuando se acercan estas fechas.

Y es que la cantante no repara en gastos para rodearse de un ambiente lo más festivo posible, especialmente tras convertirse en madre con la llegada al mundo de sus mellizos Monroe y Moroccan (6). Desde entonces, Mariah se ha propuesto que cada año sus pequeños disfruten de unas navidades de cuento de hadas, para lo cual no tiene ningún reparo en ‘alquilar’ renos reales que tiren del trineo de Santa Claus cuando, cada diciembre, este se acerca a visitarla.

“Espero durante meses a que llegue la Navidad, de verdad. Me encanta celebrarla con los seres queridos y con mis bebés, y lo cierto es que disfrutamos de unos momentos lo más festivos posible. No voy a ponerme a hacer comparaciones y a decir que mi Navidad es mejor que la suya, no voy a caer en eso. Aunque sí es cierto que yo tengo renos y, por supuesto, a Santa Claus“, aseguró la diva de la música durante el concierto que ofreció este lunes en el O2 londinense como parte de su gira.

We found our #nyc tree!! 🎄🎉 A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Dec 3, 2017 at 8:03pm PST

Si bien es cierto que en la última década la carrera musical ha ido decayendo progresivamente, sin lograr repetir nunca el éxito que cosechó con su famoso villancico pop, lo cierto es que esta semana ha recibido una grata sorpresa en forma de nominación a los Globos de Oro por el tema musical que ha compuesto para la película de animación ‘The Star’, que se centra -cómo no- en la Natividad.

“Hoy es un día muy especial para mí”, reconocía Mariah frente a todos sus fans en ese mismo recital. “No sé si están al corriente, pero esta canción es muy especial para mí… y hoy se ha vuelto aún más especial porque ha hecho que me nominen para los Globos de Oro. Como compositora, resulta maravilloso ver que reconoce tu trabajo de esta manera”.