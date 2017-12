Muerte de Jenni Rivera habría sido atentado del narco

El padre de Jenni Rivera duda de las razones por las que murió su hija

A escasos días de haberse cumplido el quinto aniversario luctuoso de Jenni Rivera, su padre, don Pedro Rivera abrió de nuevo la herida, al señalar que tiene dudas de que la muerte de su hija se haya debido a un accidente del avión.

El patriarca de la familia Rivera presume que pudo haberse tratado de un atentado, toda vez que meses antes Jenni le confesó que era extorsionada con un porcentaje de sus presentaciones, por miembros del crimen organizado en México, a cambio de dejarla trabajar en paz.

“Yo todavía tengo bastantes dudas por las cosas que se dicen en internet y por las cosas que mi hija me platicaba, pues en los últimos meses me decía que ya no le cobraban nada más el piso, como a los otros cantantes, sino que ya querían los conciertos enteros”, afirmó.

Don Pedro dio a entender que Jenni les cantó algunas veces gratis a los mafiosos y recordó que en una ocasión la cantante tuvo que ir custodiada a un show por 60 marinos porque recibió amenazas de que la iban a secuestrar. “Ella había tenido amenazas de que la iban a secuestrar, no sé si serían empresarios u otro tipo de personas, pero sí, me platicaba eso”, enfatizó.

Las confesiones que le hizo Jenni antes de su muerte son las que ahora hacen pensar a don Pedro que detrás del accidente de ella, hay muchas cosas más.