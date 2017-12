¿Por qué excluyeron a Barron de la tarjeta oficial de navidad de la familia Trump?

Gran misterio ha generado la razón por la qué Barron, el menor de la dinastia Trump, fue dejado por fuera del retrato familiar navideño que se ha publicado recientemente en Twitter.

El partido republicano compartió un tweet el 11 de diciembre donde la gente podría firmar la tarjeta de Navidad del familia presidencial. En la foto aparece Donal Trump, su esposa Melania, y todos los hijos del presidente: Donald Jr, Eric, Ivanka y Tiffany. El único que faltó fue Barron.

El hecho de que fuera excluido de las fotos tiene a la gente preguntándose por qué el menor de 11 años fue rezagado públicamente por la familia presidencial.

Have you signed the First Family’s Christmas card yet? https://t.co/0axqVXwOsNpic.twitter.com/6FGUu9kqv9

— GOP (@GOP) December 11, 2017