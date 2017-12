‘Star Wars: The Last Jedi’ logra $45 millones en noche de estreno

Conoce si pudo superar "The Force Awakens" del 2015

“Star Wars: The Last Jedi” ingresó en su noche de estreno en Estados Unidos $45 millones de dólares, lo que la convierte en la segunda película más taquillera en la historia en este país teniendo en cuenta sólo las sesiones del jueves previas al lanzamiento oficial.

Aunque el estreno como tal de la película tiene lugar hoy viernes, numerosos cines en Estados Unidos ofrecieron anoche pases previos del largometraje dirigido por Rian Johnson y que protagonizan Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill y Carrie Fisher.

Con 45 millones de dólares de taquilla únicamente en su noche de estreno, “Star Wars: The Last Jedi” se quedó sólo por detrás del séptimo episodio de la saga, “Star Wars: The Force Awakens” (2015), que ostenta el récord nacional en este apartado con 57 millones, de acuerdo con los datos ofrecidos hoy por el portal especializado Box Office Mojo.

“Star Wars: The Last Jedi”, que se estrenó en algunos mercados internacionales el 13 y el 14 de diciembre, ha sumado hasta ahora $60.8 millones de dólares en el extranjero.

Los expertos anticipan que la nueva entrega de la saga galáctica podría superar los $200 millones de dólares en su fin de semana inicial en Estados Unidos, lo que la situaría junto a los estrenos más lucrativos de la historia con “Star Wars: The Force Awakens”, que obtuvo $248 millones de dólares; “Jurassic World” (2015), que consiguió $209 millones de dólares; y “The Avengers” (2012), que se anotó $207 millones de dólares.

A escala internacional, “Star Wars: The Last Jedi” apunta a sumar alrededor de $425 millones de dólares, lo que la colocaría detrás de “The Fate of the Furious” (2017), que logró $542 millones de dólares; “Star Wars: The Force Awakens”, que ganó $529 millones de dólares; “Jurassic World”, que ingresó $525 millones de dólares; y “Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2” (2011), que se anotó $438 millones de dólares.

En la nueva cinta de Star Wars, la historia de los Skywalker continúa con los nuevos personajes Rey y Finn uniendo fuerzas con Luke y Leia en una aventura que desvelará antiguos misterios y desenterrará revelaciones del pasado.