Muere el padre del cantante Víctor Manuelle

Hoy mi héroe cumplió su misión junto a nosotros en la tierra. Se nos va al cielo dejando una gran lección de vida como padre, como amigo y como gran ser humano. Quiero darle las gracias a mis fanáticos de todo el mundo por sus mensajes de apoyo en este momento de dolor. A todos mis colegas artistas y músicos que me han demostrado su solidaridad y respeto en este proceso. A mis amigos de la prensa, no puedo dejar de agradecer toda su preocupación en el proceso de la condición de Alzheimer de mi papá y toda su solidaridad en los proyectos para crear conciencia sobre esta enfermedad. Agradezco sus llamadas, pero aunque mi héroe me preparó para enfrentar cada situación en mi vida, para esto no. Espero que entiendan que prefiero en estos momentos enfrentar el dolor junto a los míos. Muchas gracias. VM #Unoszapatosmuygrandesparallenar

