Un hombre ignora los síntomas del resfriado y ahora está al borde de la muerte

Si está enfermo, aunque solo sea una simple tos, visite al médico por si acaso

Los síntomas de la gripe son bien conocidos: pueden incluir fiebre, escalofríos, dolores musculares, tos, congestión, secreción nasal, dolores de cabeza y fatiga.

Por supuesto, muchos de estos síntomas pueden ignorarse y descartarse fácilmente al no ser realmente graves.

Pero las consecuencias de ignorarlos pueden ser mucho más altas que gastar el tiempo y dinero tratando de curar la enfermedad.

Jennifer Burrough desearía que, tanto ella como su familia, hubieran hecho las las cosas un poco diferente en lo que respecta a su salud. Su esposo, Shawn, está actualmente sedado y en una cama de hospital, respirando con ayuda artificial. Todo esto debido a que no prestó atención a los síntimos mencionados.

“Tenía un poco de congestión en el pecho, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, las cosas habituales cuando tienes gripe”, admite Jennifer.

A pesar de lo mal que se sentía, Shawn continuó trabajando en sus dos trabajos y no descansó.

El día de Año Nuevo, terminó en la sala de emergencias.

Shawn no fue la única persona de la familia que cayó enferma: los dos hijos más pequeños de la pareja también comenzaron a sentir síntomas y se les diagnosticó la gripe. Por suerte, están siendo tratados.

Nadie en la familia se vacunó contra la gripe este año porque creían que la tasa de éxito era baja. Pero ahora, Jennifer dice que desearía haberlo hecho.

“Si estás enfermo, me refiero a la primera tos, no me importa si no es gripe, hazte visible por si acaso”. Nunca se sabe “, agregó.