Daniela Castro sufre accidente grabando telenovela

La actriz participa en la producción de "Me declaro culpable"

Daniela Castro se lesionó hace unos días los meniscos de una de sus rodillas, esto durante las grabaciones de la telenovela “Me declaro culpable“.

“Pues se cayó sin querer una lámpara de iluminación, yo estaba sentada y se cayó encima de mi rodilla y a raíz de eso tengo la lesión en los meniscos”, comentó.

A pesar de este accidente, las grabaciones no se detuvieron; ella siguió grabando a la par de sus compañeros: “Si soy muy profesional, no me gustaría parar una producción, sin embargo han sido muy generosos conmigo, me dieron los dos primeros días, luego hacíamos las escenas sentada, medio parada y me han cuidado todos; me siento muy querida”, dijo.

Daniela dijo que, acabada su participación en este melodrama, se enfocará a su recuperación: “Traía muletas, no podía apoyar el pie, la verdad es que no he tomado terapias porque no me ha dado tiempo, pero tengo que rehabilitarme”, afirmó.

Por último, recordó que en casi todos sus proyectos ha sufrido algún tipo de accidente: “La única vez que no me he lastimado nada fue en ‘Lo que la vida me robó’, en las demás siempre me he lastimado el pie; para mí es un amuleto de suerte”, concluyó.