El video con millones de reproducciones en Facebook que se “burla” del Papa

Hay quien opina que algunos se irán al infierno por este clip

Parece un video grabado en los 80. Al mirar las ocho protagonistas, es como si vieramos a clones. Alineadas una al lado de la otra, cantan mientras inmóviles miran fijo a la camara.

“Viva el Papa”, es la frase que se repite como si fuera un salmo. Sin embargo, lo acompañan otros mensajes como: “es quien tiene las llaves del reino de los cielos”, y “caudillos de los católicos que viste de blanco y guía a pobres y ricos por el Espíritu Santo”.

Varios usuarios de la red han tomado con humor el video, pero otros consideran que es una ofensa al Santo Pontífice.

La publicación del clip se da poco antes de la visita del Papa a Perú y a Chile, donde Francisco llegó este lunes como parte de su primer viaje de 2018.

“Respeto por favor les guste o no es el papa el susesor de dios nuestro señor en la tierra perdonalos señor mio ya q paresen niños ablando tonteras he insultando el papa tambien es un hombre siento verguenza ajena de tanta estupides junta ahora les dio con las personas del coro vayan y canten ustedes seguro les saldra mejor y tendran el perdon de nuestro señor por q asi como ablan no seran perdonados derechito al INFIERNO se IRAN”, reaccionó una usuaria.

Otras como ésta se burlaban de los absurdo del video: “ Jajajaja que risa Dios mío llévatelas esta noche en el sueño”.

Mientras otros rechazaban la divinidad del Papa: “El Papa no tiene “las llaves del reino de los cielos”, es una persona común y corriente con un puesto alto en la congregación Católica… Por qué lo endiosan, qué les pasa!?!?!??????”

Desde el viernes, cuando fue publicado en el perfil de memes de Facebook “Las Ultimas”, ha superado las dos millones de reproducciones en esa red social y ha sido compartido casi 18,000 veces.