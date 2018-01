La apuesta de López Obrador para atraer a disidentes de otros partidos

El líder izquierdista apuesta por todo rumbo a la elecciones presidenciales en México

MEXICO.- El líder y fundador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agudizó en los últimos días una estrategia para recibir a disidentes, arrepentidos, calculadores o enojados de otros partidos con miras a fortalecer su campaña presidencial.

“Hay gente buena, gente decente, del PAN (Partido Acción Nacional), y yo le llamo a que se nos unan’’, dijo poco después de designar como coordinadora de campaña a Tatiana Cloutier, hija de Manuel Cloutier “Maquío’’, quien se volvió ícono de la oposición tras su muerte en un sospechoso accidente automovilístico en 1989, dos décadas después, su hija acusó al PAN de imitar en los hechos las malas practicas del PRI.

Tatiana se se unió a Morena desde agosto pasado y coincidió con el repunte de este partido en varias encuestas en el norte del país, una región reacia y desconfiada de las políticas de izquierda que ha alternado entre el PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo, en los últimos meses, el PAN ha sufrido una división interna tras la salida de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), en busca de una candidatura independiente y en abierta confrontación con el ex presidente del partido Ricardo Anaya, quien también busca la máxima candidatura.

Los conflictos internos llevaron a una desbanda panista que tocó hasta las estructuras políticas de mayor rango en los municipios. Recientement Juan Rodolfo Sánchez, ex alcalde de Toluca, la capital del estado con mayor número de votantes del país, anunció su adhesión a Morena con una estridente aunque improbable declaración. “Conmigo van 200,000 personas de base’’.

Las cifras de disidentes de otros partidos que se han sumado a Morena aún son indeterminados, pero suman por docenas del PRD, el partido que lanzó en las elecciones presidenciales anteriores a López Obrador y que en los últimos dos lustros no ha dudado en aliarse con el PAN, su antagónico y otrora enemigo, para hacerse del poder en los estados.

Entre los más altos mandos perredista destaca la recientemente partida del senador Fernando Mayans, ex presidente de la Comisión de Migración, quien pretendía la gubernatura de Tabasco, y acusó a la dirigencia de apoyar a otro candidato. “Si muere la democracia, mueren todos’’, advirtió.

De las filas del PRI, aunque no en días recientes, se aliaron al proyecto de López Obrador los ex secretarios de Gobernación Manuel Bartlett (acusado de tirar el sistema que le quitó la presidencia al izquierdista Cuauhtémoc Cardenas en 1988) y Esteban Moctezuma, ex secretario de Desarrollo Social en tiempos del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000).