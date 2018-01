Niño de fenómeno viral mexicano quiere ser cantante como Vicente Fernández

La canción, popularizada por su tarareo "na, na, na", ha pulverizado récords en la plataforma musical Spotify

Su carismático baile y pegadizo tarareo se han convertido en el primer gran fenómeno viral del año en México, lo que ha supuesto un gran impulso en la carrera de Yuawi, un niño indígena de 9 años que desea consagrarse como cantante siguiendo los pasos de su ídolo Vicente Fernández.

El breve anuncio electoral del izquierdista Movimiento Ciudadano, protagonizado por Yuawi, cantando y bailando en un entorno natural, ha cosechado 19 millones de visualizaciones durante el mes transcurrido desde que fue colgado en YouTube.

La canción, popularizada por su tarareo “na, na, na”, ha pulverizado récords en la plataforma musical Spotify, siendo la melodía más escuchada en México, y ha desatado todo tipo de memes en las redes sociales e incluso suena en discotecas.

“Cuando cumplí 5 años mi papá me enseñó a cantar“, explicó a Efe Yuawi. Ese fue el regalo de cumpleaños que su padre, José, le hizo ese día puesto que no tenía dinero ni para un pastel ni para una piñata. “Desde entonces he cantado por toda la República“, añadió.

Yuawi es originario de la Sierra Alta del occidental estado de Jalisco y pertenece a la comunidad indígena huichol, cuya vestimenta tradicional es la que lleva puesta en el popular vídeo. La canción que lo ha catapultado a la fama se titula “Movimiento Naranja”, el color oficial del partido que produjo el anuncio, y recuerda a diversos estilos de música tradicional mexicana con una base de pop.

El protagonista del fenómeno viral del momento no se mostró sorprendido por el éxito de la canción, ya que “está bonita” y le gusta su ritmo, aunque también cree que él tiene algo de mérito en su popularidad: “salgo yo”, recordó con poca humildad. Contó también que hay gente que lo para por la calle y le pregunta si es el niño del Movimiento Naranja y que, cuando les cuenta que sí, le responden que la canción les ha “gustado mucho”.

En cierta manera, Yuawi ya estaba acostumbrado a la popularidad porque en 2014 participó en el concurso infantil para jóvenes talentos La Academia Kids de la televisión mexicana. En ese espectáculo televisivo ya había explicado públicamente las dificultades económicas por las que pasaba su familia y que provocaron que, en ocasiones, solo tuviera frijoles para comer.

Yuawi, que fue abandonado por su madre a los tres años, dijo que su deseo de mayor es ser cantante y dedicarse a la música con el mismo éxito que el icónico Vicente Fernández, de quien destacó que lo que más le gusta es su voz grave. Fernández, popularmente conocido como “Chente”, es uno de los mayores cantantes de la ranchera mexicana y un auténtico símbolo de la cultura latinoamericana que se retiró de los escenarios en 2016. “Él fue el mejor cantante de México“, añadió Yuawi.

De momento, el niño huichol comienza a dar pasos en esa dirección y ya hay compañeros de la escuela que le piden que les cante la famosa canción. Yuawi fue elegido para protagonizar el anuncio electoral después de que el partido decidiera encargar al compositor Moisés Barba una nueva versión de su himno dirigida a los niños, lo que ha desatado críticas por el uso de menores en la actual campaña electoral.

“No es solamente cuestionable por su falta de ética, sino porque vulnera la ley, que prohíbe exponer a niños ante los medios en situaciones que pongan en riesgo su vida o su dignidad“, explicó recientemente a Efe Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Pese a ello, el Instituto Nacional Electoral avaló el anuncio, ya que tenía la autorización del padre de Yuawi, quien siempre lo acompaña tanto en las grabaciones como en la maratón de entrevistas que el niño huichol está realizando estos días.