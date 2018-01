Nace la fanática más ultra del Liverpool: su nombre es ‘Ynwa’ ¿Quieres saber qué significa?

Los 'Reds' se sentirán muy orgullosos de ella y de su padre, el más apasionado por sus colores

El aficionado del Liverpool Kent Solheim dio un paso de calidad para convertirse en uno de los más apasionados que tenga el club dirigido por Jurgen Klopp.

Y es que a este amante noruego de los ‘Reds’ se le ocurrió bautizar a su hija recién nacida en honor al equipo de sus amores, dándole el nombre de ‘Ynwa‘, acrónimo de la frase que da nombre al himno del club y que suena en el estadio antes de cada partido, la canción “You never walk alone”, popularizada por el grupo Gerry and the Pacemakers y que tiene su origen en la composición de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein para el musical Carousel de 1945.

Kent -quien nunca ha visto en vivo a los ‘Reds’ en Anfield– complementó el peculiar nombre con el de Sofie, a petición de su pareja Carine.