VIDEO: Exesposa de José José asegura que el cantante no quiere verla

Anel Noreña no ha logrado el perdón del intérprete

El amor entre José José y Anel Noreña quedó en el pasado definitivamente, pues, aunque el estado de salud del cantante es crítico, no ha habido reconciliación entre ambos.

Quien fuera la segunda esposa del intérprete de “El Triste” asistió a la presentación de la película El Corazón del Hombre (Eric Esau) y, en entrevista con medios, admitió que no lo ha visitado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde fue ingresado recientemente debido a que su cuerpo no asimila bien los nutrientes.

Anel, quien profesa el cristianismo, habló de cómo sus creencias religiosas la han ayudado a superar los obstáculos en su vida. Por ello, le envía sus mejores deseos al cantante, aunque éste se ha mostrado reacio a escuchar la palabra cristiana.

“Como él no quiere, yo en el espíritu se la mando“, dijo.

Añadió que los hijos que tuvo con José José lo visitan a diario, aunque no siempre los vea. Es a través de ellos como recibe noticias y asegura que ha mejorado.

Sobre la serie José José, el Príncipe de la Canción, y la actuación de María Fernanda Yepes, quien la interpreta, dijo que no tuvo ningún reparo en que así fuera, sólo dio un breve consejo.

“Me habló su representante y le dije: ‘Mi amor, lo único que sé de esta chica es que es una muy buena actriz. Yo le recomendaría nada más que no vaya a hablar como colombiana. Que se quite el acento y haga lo que quiera“, recordó.

Aseguró que no ha visto la serie y que, aunque en ella se mostrara una realidad que no fuera la suya, eso no cambiaría el amor que vivió.

“Bueno, pues es su historia, ¿qué hacemos? Para mí fue la historia de amor más grande jamás contada“, puntualizó.

POR: Fabiola Santiago