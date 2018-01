Una añeja “maldición” pone en jaque a Alexis Sánchez con el Manchester United

Es uno de los momentos más felices de mi vida , estoy esperando conocer a mis compañeros que a partir de mañana serán mi nueva familia⚽️ It’s one of happiest moments in my life, I’m waiting to meet my teammates that from tomorrow will be part of my family …⚽️

A post shared by Alexis Sanchez (@alexis_officia1) on Jan 22, 2018 at 2:22pm PST