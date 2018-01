Colectivo de cineastas aborda las fronteras del mundo

Femme Frontera lleva años señalando que la inmigración es una cuestión global

Antes del actual auge del debate sobre la igualdad y el respeto a las mujeres en Hollywood, el colectivo Femme Frontera llevaba años trabajando por generar espacios donde realzar la voz y la mirada de las cineastas.

Este colectivo de realizadoras radicadas en la frontera entre Estados Unidos y México presenta hoy en el Echo Park Film Center de Los Ángeles su muestra anual, que este año lleva por título “Crossing Borders” (“Cruzando fronteras”) y está compuesta por siete cortometrajes realizados y protagonizadas por mujeres en diferentes fronteras del mundo.

“Existen ideas falsamente preconcebidas sobre lo que pasa en las fronteras, los inmigrantes y sus mujeres, nosotros queremos que estas películas ayuden a cambiar esta percepción”, dijo Angie Reza Tures, directora de Femme Frontera, colectivo que ya lleva doce años de labor.

Si bien la directora aclara que la muestra no tiene ninguna motivación política, lo cierto es que la exhibición llega en medio de la actual coyuntura en la que la que Donald Trump defiende su polémica promesa electoral de levantar un muro en la frontera.

Pero la muestra proyecta trabajos que abordan el concepto de frontera desde diferentes perspectivas, como ocurre en el corto “Windows”, de Maru Buendia-Senties, que presenta la historia de dos mujeres aisladas que se unen compartiendo sus vidas a distancia a través de las ventanas de sus apartamentos.

La protagonista que habla español no está a cuadras de distancia de su vecina, pero a pesar de sus esfuerzos, nunca se encontrarán ni cruzaran entre ellas sus propias realidades.

“Marú (Buendia-Senties) nos muestra otro concepto de frontera a través de mundos paralelos, pero que no están tan alejados de la realidad”, explicó Reza Tures.

La directora del colectivo quiso en 2006 presentar su cortometraje “Memory Box” y pensó que la exhibición tendría más impacto si convocaba a otros autoras de la zona, dando como resultado la proyección de un conjunto de obras hechas por mujeres con historias fronterizas.

“Me di cuenta que juntas hacíamos un trabajo más completo, con una visión que desafiaba las narrativas comunes, estos temas no son blanco o negro, tienen una serie de matices que se deben considerar”, señaló Reza Tures.

Hoy en día el éxito de sus convocatorias quedan contrastados con los más de 180 trabajos que fueron enviados para la edición de este año, de las cuales salieron las siete cintas que integran la muestra.

La exhibición ha viajado por diferentes partes del país y ha tenido un recibimiento positivo, incluso en estados y universidades de perfil conservador.

“Nos han llamado para llevar las películas a partes que no pensábamos que se interesaran en esos temas”, reconocer la directora de Femme Frontera.

La edición de este año la completan las producciones “Child, Mother, Bride: Nigeria”, de las directoras Stephanie Sinclair y Nichole Sobecki; “Filip”, de Nathalie Álvarez Mesén; “We did not fall from the Sky”, de Tabs Brese y Georgia Oakley; “Raven”, de Razelle Benally.

Es parte también en la última edición de la muestra el documental “Do not come to Europe”, de Hanna Pousette, Minna Lundberg y Pontus Joneström, éste último el único hombre que participa en la muestra, y que retrata casos de la crisis de refugiados de La República Democrática del Congo.

La presentación de hoy en Los Ángeles de la muestra de Femme Frontera es el arranque de la convocatoria de este año y continúa así con el proceso de reunir historias de diferentes fronteras e inmigrantes, quienes cuentan un problema global visto desde perspectivas diferentes.

“Nos gustaría tener cintas de la problemática de la frontera Tijuana-San Diego, seguramente nos mostrarían otra realidad que aún no hemos podido intensificar”, confesó Reza Tures.