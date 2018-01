Delegación de los Medias Rojas llega a Puerto Rico con ayuda humanitaria

El piloto de la novena de Boston Alex Cora encabezó la misión que llevó esperanza a Caguas

CAGUAS, Puerto Rico – Una delegación de los Medias Rojas de Boston encabezada por su mánager Alex Cora, donó hoy $200,000 dólares al municipio puertorriqueño de Caguas, suministros para la comunidad, así como equipamientos deportivos para cuatro escuelas.

La visita de la delegación del equipo de Grandes Ligas constituye un acto de solidaridad con Puerto Rico, afectado por el paso del huracán María en septiembre pasado.

Al puertorriqueño Cora lo acompañaron el presidente de los Medias Rojas, Sam Kennedy; el alcalde de Boston, Marty Walsh, y los lanzadores Chris Sale y Rick Porcello, así como el receptor boricua Christian Vázquez.

Los representantes de la entidad de Boston viajaron desde el Aeropuerto Logan hasta el Luis Muñoz Marín, de San Juan, donde fueron recibidos por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

A continuación se desplazaron al sector La Mesa, en Caguas, municipio aledaño a San Juan y pueblo natal de Cora, el segundo dirigente puertorriqueño en las Grandes Ligas.

“Me siento complacido que hayan venido. Esto es un poquito de lo que podemos hacer. Pero de corazón, con todo el empeño que tenemos para seguir”, sostuvo Cora a las más de 300 personas que acudieron a la actividad en La Mesa y a quienes a cada uno, los Medias Rojas les donarían cajas de agua, comida y suministros.

Al asumir el cargo, Cora pidió a los Medias Rojas un avión fletado con ayuda para sus compatriotas.

“Gracias de todo corazón, por venir a este gran pueblo. Esto es algo bien importante para nosotros”, agregó Cora, quien de esta manera se une a otros deportistas puertorriqueños, como José Juan Barea, Carlos Beltrán, Carlos Correa y Carlos Arroyo, que han ayudado en la reconstrucción de la isla después del huracán María.

La ayuda incluyó un cheque de 200,000 dólares al alcalde de Caguas, William Miranda Torres, con el objetivo de ayudar a los damnificados del huracán María.

El equipo, a su vez, delegó al municipio identificar las necesidades más apremiantes del pueblo, siendo la falta de vivienda adecuada una de las necesidades básicas más afectadas.

Ante esto, la novena determinó hacer el donativo para que las familias puedan adquirir materiales y mano de obra para rehabilitar sus viviendas.

La aportación deberá ser utilizada para gastos de materiales de construcción, mano de obra, así como material o equipo necesario par cubrir la falta de energía eléctrica.

“Al ver de donde Alex y Christian vienen, de la pasión del béisbol que tienen aquí y el venir a ayudar en esta comunidad, es grandioso“, sostuvo Sale, de 28 años y uno de los lanzadores más temidos de las Grandes Ligas.

“Yo me crié en Florida, donde pasan muchos huracanes y conozco lo que es una devastación. Pero el verlo en la televisión y en fotos, no es lo mismo que verlo en carne propia. Se me paran los pelos. Es inexplicable“, agregó Sale.