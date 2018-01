Ninel Conde agradece el amor enseñando sus curvas

La intérprete mando un mensaje al mejor estilo de Walter Mercado: con mucho amor...

La cantante mexicana, Ninel Conde, usó su Twitter para recordarle a sus seguidores lo importante que es agradecer el amor que se tiene. La actriz subió una fotografía en la que aparece luciendo un traje de baño en tonos nude, y acompañó la sexy imagen con el siguiente mensaje: “Agradece cada día la oportunidad de poder amar. Amar engrandece“.

Agradece cada día la oportunidad de poder amar. Amar engrandece ❤️ pic.twitter.com/pcPwcoTquo — Ninel Conde (@Ninelconde) January 30, 2018

La repuesta de los fanáticos no se hizo esperar, quienes en su mayoría agradecían el detalle de la imagen, ya que la intérprete volvió a demostrar que goza de una excelente condición física.

Wooooooow eres una de las mujeres más sensuales del espectáculo. — Armando Rivera del V (@ArmandoRValle) January 30, 2018

Pese a las dificultades que está viviendo, Conde parece tener una actitud positiva, y así ha querido dejarlo claro a través de sus redes sociales. Sin embargo, hace algunos días, el “Bombón asesino“ vivió días de mucha angustia a causa de su ex pareja Giovanni Medina, quien por unas horas no sabía del paradero exacto de su hijo Emmanuel.

Se dice que la actriz permitió un encuentro entre su ex y su hijo, tal cual indica la ley mexicana. Pero el menor no regresó a su casa en el día y la hora pautada. Razón por la cual Ninel Conde explotó y brindó fuertes declaraciones a la prensa azteca. “Cómo puede estar una mamá que no sabe de su hijo desde el sábado, que no hay contacto más que a través de terceras personas, del tío, de la abogada, y pues no sé nada, mi hijo se fue con un tratamiento porque ha estado enfermo de las vías respiratorias y hasta el día de hoy no sé cómo está“, dijo Conde en entrevista para el programa De Primera Mano, según reportó La Vanguardia.

Pero la respuesta de Medina, no se hizo esperar y le respondió a su ex pareja de manera tajante, y volvió a dejar en entredicho la reputación de la celebridad. “Ella se encontraba en un viaje que parecía sucursal de Sodoma y Gomorra, eso no les dice, todo el fin de semana el niño tenía un poquito de gripa y así me lo dejó, eso no le importó (…), pero mi hijo está perfectamente”, según declaraciones que retomó dicho medio.