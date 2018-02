Cálidas temperaturas sorprenden a Los Ángeles y sus alrededores

El Sur de California ha registrado cálidas temperaturas en los últimos días, dando muestra de que el clima de primavera llegó para quedarse aun cuando todavía es temporada de invierno.

Una curiosa evidencia de la relativa alta temperatura para esta época del año se puede ver en la fauna de la región, pues en lugares como el jardín botánico Descanso Gardens, por ejemplo, ya se aprecian coloridas magnolias, lo que usualmente no sucedería hasta más entrado el año.

Early #bloom alert! Don’t miss these pretty saucer #magnolia blossoms in the Rose Garden 🌼 #exploredescanso pic.twitter.com/NXZFS24pEy

— Descanso Gardens (@DescansoGardens) January 23, 2018