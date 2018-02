Mujer recibió disparo en la cabeza mientras conducía en Panorama City

La víctima fue trasladada al hospital, donde está en estado crítico

Una mujer de 21 años recibió un disparo en la cabeza mientras conducía su auto en Panorama City, área ubicada en el Valle de San Fernando, el jueves.

Los bomberos acudieron a la escena del crimen aproximadamente a las 2:35 a.m., poco después de recibir informes de un choque cerca de la esquina de Van Nuys Boulevard y Arminta Astreet. Al llegar, descubrieron a la víctima herida dentro del vehículo.

De acuerdo con los investigadores, la conductora se detuvo en un semáforo en rojo cuando otro auto se paró a su lado, antes de dispararle.

La víctima fue trasladada al hospital, donde está en estado crítico y siendo sostenida con soporte vital.

De acuerdo con Robert Marino, capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), la mujer iba acompañado por dos pasajeros, quienes serán sometidos a entrevistas.

Las autoridades no proporcionaron detalles sobre los sospechosos, salvo que se transportaban en un auto de color gris o beige, posiblemente un Camry de la marca Toyota. También indicaron que la víctima y sus acompañantes no parecen estar vinculados con pandillas y que no encontraron narcóticos ni armas en el vehículo.