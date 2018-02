“El DMV me volvivó indocumentada de la noche a la mañana”

Ciudadana naturalizada va a renovar su licencia de manejo, y le dan una para indocumentados

Hace un mes, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) empezó a emitir nuevas licencias para cumplir con la ley federal Real ID. Estos permisos – que serán obligatorios para 2020 – servirán para propósitos de identificación federal como abordar un avión o entrar a edificios federales.

Estas licencias no se emiten a indocumentados y este es un punto que debes recordar cuando renueves tu licencia. De otra manera, la confusión puede traerte problemas.

Es lo que le pasó a Rosalba Castro, una ciudadana naturalizada a la que el DMV le propinó una sorpresa nada grata.

Hace unas semanas ella fue a la oficina del DMV en Montebello a renovar su licencia de manejo. En menos de dos semanas recibió su nuevo permiso, pero al comenzar a verla con detenimiento notó que era diferente.

“Básicamente era igual. Pero la nueva licencia dice que no se puede usar para propósitos de identificación federal, solo para manejar”, precisa.

Fue su hija quien al revisar la licencia de manejo, le dijo que era una de la AB60, la ley que autoriza a California a expedir dicho documento a los inmigrantes indocumentados.

“La verdad es que sentí miedo hasta de que me fueran a deportar. Porque a como están las cosas con este presidente, un día dice una cosa y otro día otro. A la vez me sentí frustrada porque el DMV me volvió indocumentada de la noche a la mañana”, expone.

DMV cuestiona su ciudadanía

Castro dice que cuando regresó al DMV, la empleada le dijo que su licencia de manejo era diferente porque la ley del Real ID exige que tenga que comprobar su estatus migratorio y ella no lo probó.

“Cuando estaba en la oficina, otro empleado que pasaba por ahí, comentó que esa ley entra en vigor hasta el 2020”, dijo.

Es decir, que la licencia que le habían expedido le servía hasta el 2020 porque será entonces cuando la licencia Real ID sería exigida por ley. Claro, aunque para fines de identificación federal, siempre podrás tener la opción de usar el pasaporte estadounidense o una tarjeta de identificación military.

Castro cuestionó a la empleada por qué no le habían explicado que si no pedía una licencia bajo la ley Real ID, le darían una licencia con restricciones que solo le serviría para manejar.

“¿Qué no viste las noticias por la televisión? la empleada me cuestionó. ‘Yo no veo televisión’, le respondí. Y le dije que ellos deberían tener esa información a la vista en sus oficinas”, relató.

La empleada terminó diciéndole que tenía que volver a solicitar otra licencia, llevar su pasaporte estadounidenses, número de Seguro Social y recibos de pago de servicios públicos.

“’¿Voy a tener que volver a pagar?’ pregunté. Claro, me respondió, otros 35 dólares. Me regresé molesta a mi casa. No llevaba esos documentos ni el dinero”.

Pero dice que en cuanto tenga oportunidad va a regresar a sacar su licencia Real ID “porque me da preocupación andar con esa licencia con restricciones”.

Castro se queja de que no haya suficiente información en las oficinas del DMV sobre los cambios bajo la nueva ley del Real ID. “Mucha gente no ve televisión. A muchos se les puede pasar. Cuándo uno hace la solicitud para una licencia, los empleados deben explicarle a la gente y aclarar. Salí totalmente frustrada y preguntándome si no será una estrategia para cobrar más o sacar a personas del país”, cuestiona.

¿Por qué licencias con restricciones?

Armando Botello, director de comunicación para el DMV, precisa que, efectivamente, a las personas que no pidan su licencia de conducir Real ID se les dará una licencia con restricciones de uso federal.

“A simple vista es la misma que se da a los inmigrantes indocumentados bajo la ley AB60. Aunque tiene más elementos de seguridad, y los requisitos de documentos que se piden son diferentes”, afirma.

Sobre el caso de Castro comenta que la empleada debió explicarle la diferencia entre la licencia Real ID y la que tiene restricciones federales. “Todos los empleados están entrenados, y hay suficientes pósters en todas las oficinas anunciando los cambios”, indica Botello.

Considera que los temores de Castro a ser detenida y deportada por traer una licencia de manejo con restricciones federales no tienen justificación porque existen leyes en California que protegen contra la discriminación para quienes tienen ese tipo de documentos.

“Ella puede conservar sin ningún problema esa licencia con limitaciones de uso federal hasta octubre de 2020, que es la fecha cuando entra en vigor la ley federal del Real ID y va a ser obligatorio tener una licencia apegada a esa legislación”, indica.

El 22 de enero, el DMV comenzó a ofrecer por primera vez la oportunidad de solicitar la licencia de manejo o una tarjeta de identificación bajo la ley federal Real ID.

Botello puntualiza que en alrededor de 13 días emitieron 55,000 permisos de manejo e identificaciones bajo el Real ID, y 345,000 documentos, entre licencias y tarjetas de identificación, regulares pero limitados para uso federal.

“La gente tendrá la opción hasta el 1 de octubre de 2020 de escoger entre ambas. Muchos deciden pedir la licencia limitada que no se puede usar para identificarse en aeropuertos, al abordar en aviones o para entrar a edificios federales”, indica.

Para todas aquellas personas que tienen licencias de manejo regulares y vigentes no hay necesidad de correr a sacar una licencia Real ID. “Esas no tienen ninguna limitación para identificación federal hasta el 2020”, precisa.

Los requisitos

Si quieres conocer cuáles son los requisitos para solicitar una licencia Real ID, visita REALID.dmv.ca.gov

Básicamente tienes que probar tu identidad: con un pasaporte estadounidense; o un certificado de nacimiento o de naturalización de EEUU; o una tarjeta de residente; o un pasaporte extranjero con una forma aprobada 1-94.

Además deberás llevar tu tarjeta de Seguro Social, o la declaración de impuestos W-2, o un talón de pago salarial que tenga tu número de Seguro Social completo.

Deberás también presentar dos documentos que prueben el lugar donde vives, que pueden ser un recibo de pago de servicios públicos, de la escuela, del médico, del empleo, contrato de renta o pago de hipoteca.

Y si has cambiado tu nombre, lleva contigo tu certificado de matrimonio o de divorcio.

El costo de las licencias de manejo Real ID o de las que presentan restricciones federales es de 35 dólares. Las tarjetas de identificación Real ID o las limitadas cuestan 30 dólares.

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%