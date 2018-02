Foto: ¿Kim Kardashian pide atención a gritos con “hot selfie” que te dejará con la boca abierta?

Algunos de sus seguidores han empezado a recomendarle que se dedique a brindarle atención a sus hijos...

Kim Kardashian lo hizo de nuevo. La esposa de Kanye West mostró los encantos con los que enloquece a su marido, y con los que sigue sumando seguidores en su cuenta de Instagram.

Forgot to post this last night A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 13, 2018 at 6:06am PST

Sin embargo, la protagonista de “Keeping up with the Kardashian” parece haber cansado a una parte de su público, puesto que muchos de éstos siguen sin entender las razones por las que la sexy celebridad sigue compartiendo, semana a semana, fotografías en donde exhibe su cuerpo sin mayor razón.

El usuario de Instagram, @angkaz08, escribió: “And why do we need to see another pic of your body??? Are you still that desperate for attention??”, (¿Y porque tenemos que ver otra foto de tu cuerpo? ¿Tan desesperada estás por tener atención?).

Algunos más le recuerdan que debería estar atendido a su nuevo bebé, como @laylaaleahcruz que escribió: “Don’t u have a new baby to take care of?” (¿A caso no tienes un nuevo bebé que atender?).

A las críticas también se sumó @mcjmariou quien le recomendó dignidad: “Ok but when will you show and post your dignity”, (De acuerdo, ¿cuándo vas a mostrar y a publicar algo de dignidad?).

Por otra parte, cabe mencionar que según informó el portal de la revista Quién, Kim Kardashian ha revelado una parte de sus medidas, y aseguró que en la actualidad su cintura mide 60 centímetros, y sus caderas 99. Todo gracias a su dedicación y al trabajo que realiza con su entrenadora personal, Melissa Alcantara.