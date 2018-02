Conductor de Uber desaparece y familia desesperada pide ayuda para encontrarlo

El Departamento de Policía de Los Ángeles pide ayuda de la comunidad para encontrar a un hombre reportado como desaparecido.

Según el reporte oficial, su nombre es Joshua Thiede, tiene 29 años y trabaja como chofer de los servicios de transporte privado Uber y Lyft.

Su familia declaró que nadie lo ve desde el pasado 11 de febrero y señalaron que el 12 de febrero hizo una llamada al servicio de emergencia 9-1-1, sin que hasta el momento alguien tenga idea que pudo haber pasado.

El ultimo dato que se tiene de Thiede es que circulaba cerca de la cuadra 1000 del bulevar Wilshire, esto en el centro de Los Angeles. Manejaba un auto Nissan Altima color negro modelo 2014 y el numero de placas es 7CSD450.

A continuación se puede ver el mensaje de ayuda que la madre del desaparecido publicó en su cuenta de Twitter. Se pide que si alguien lo reconoce o tiene información del caso, que lo reporte a las autoridades de inmediato.

Joshua Thiede, my son, is missing in Los Angeles since Monday. He was working on a business plan to start a shoe line. He was working for Uber/Lyft to help his income. His last call was to 911. Please help LAPD find him. I love my son! I need your help! pic.twitter.com/0K89yp2kNR

— Janet Thiede (@janetthiede) February 16, 2018