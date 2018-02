Inmigrantes mexicanos reprochan a partidos pedir su voto, pero hacer poco por ellos

Crónica del encuentro entre representantes partidistas y comunidad mexicana en EEUU

NUEVA YORK – Los representantes de nueve partidos que compiten en el proceso electoral mexicano expusieron sus buenas intenciones para ayudar a los mexicanos que viven en los Estados Unidos, lanzaron cifras, reconcoieron que padecen carencias o enfrentan dificultades, nada que los inmigrantes no sepan, pero sus ofertas no endulzaron los oídos de sus interlocutores, por el contrario, desataron los reproches por tener pocas opciones para volver a su país.

El sábado 27, en el Tribeca Performing Arts Center, los enviados de los partidos políticos expusieron parte de su plan a favor de los inmigrantes, les pidieron que tramitaran su credencial para votar antes del 31 de marzo; los enviados se sorprendieron por la baja asistencia, pero ni a esos pocos pudieron convencerlos de sus buenas intenciones políticas.

Después de un debate moderado por Rubén Álvarez Medional, coordinador de Comunicación Social del Instituto Nacinal Electoral (INE) -quien pidió al público “no aplaudir” a quien les parecía que debieran, sino que dieran un “aplauso general, porque todos se lo merecían”- se abrió la ronda de preguntas, entonces la “poca la asistencia” fue demasiada, porque la mayoría de la gente quería participar, tenía dudas, reproches, cuestionamientos serios: ¿Qué sería diferente con las nuevas administraciones si hasta ahora sienten que el gobierno, los gobiernos mexicanos los han abandonado a su suerte por cruzar la frontera?

Guillermo Ayala, de Acción Nacional, y Arnulfo Valdivia, del PRI, se llevaron algunas de las peores partes, debido a que sus partidos han liderado el gobierno federal mexicano, y aunque el segundo quiso reducir la tensión ante tantos reproches, poniendo al frente su origen, hijo de padres inmigrantes que recogían basura para sobrevivir, ni eso logró la empatía de los asistentes.

Los inmigrantes que hicieron preguntas coincidieron en la falta de oportunidades en México, en la corrupción, en la mala atención de los consulados, en la inseguridad que les impide a algunos volver.

Sergio Guzmán, delegado en la Ciudad de México de Fuerza Migrante contó que vivió 20 años en EEUU, donde hizos sus estudios profesionales y posgrado, “siempre con la ilusión de regresar a México, tener un impacto positivo en el país”, expresó. “Pero me encontré me encontré en un sandwich profesional, muy joven para un puesto de alta dirección o sobrecalificado… eso me obliga a regresar a buscar compañías que reconozcan… luego me encuentro que esos empleos que no me otorgaban ya estaban otrogados”. El influentismo mexicano.

La piel “delgada”

De todos los representantes de partidos Fernando Belauzarán, del PRD, logró una relación de “amor-odio” con los asistentes, por sus postura retadora hacia el gobierno del presidente Donald Trump: “Hay que enfrentarlo”, dijo, pero esa empatía se perdió varios momentos al no saber cómo manejar las críticas a su partido, ahora unido a la Pacto Por México con el PAN, a los políticos mexicanos; incluso tuvo un altercado con un asistente, Felipe Lucio, quien preguntó si se seguiría “apoyando al crimen organizado”.

“A ver, yo te contesto”, expresó con voz fuerte Belauzarán. “Nosotros no estamos proponiendo amnistía, son otros… ya sabes quién… o quieres que te lo deletree”, dijo en referencia a Andrés Manuel López Obrador, aspirante de Morena a la Presidencia.

Lucio no se quedó callado: “Tú eres el golpeador”. Belauzarán ya estaba molesto, entonces el moderador Álvarez Mendiola le pidió tranquilizarse: “Fernando, si limitamos el diálgo, por favor”. Lucio continuó: “Todos quieren votos, pero no están contestando nada… se vinieron de vacaciones”, y soltaron las risas de los asistentes. “Al rato se van y se olvidan del pueblo de México… y tú te ríes”, le dijo a Belauzarán, quien hasta apludió. “Son cómplices”, finalizó el ya molesto inmigrante.

Lucio afirmó que fue secuestrado en México, parafraseó a un originario de la Ciudad de México, Isaac Ramírez, quien antes expresó que sólo veía tres opciones en las elecciones: la izquierda, con Morena, la derecha con el PAN y el PRD, y el centro, con el PRI y sus aliados. De algún modo tenía razón. ¿Había necesidad de invitar a todos los partidos, a pesar de tener coaliciones y alianzas?

Los representantes de los partido mostraron se pusieron a la defensiva, ¿están preparados para enfrentar los cuestionamientos de los inmigrantes? Pareció que no. Berlín Rodríguez, del Partido Encuentro Social se quejó de que los asistentes tuvieran más tiempos para plantear sus preguntas que ellos para responder. “Cuentan con más tiempo” y acusó incluso agresiones. “Hacen hasta alusiones agresivas”, se quejó.

Deportaciones, falta de oportunidades en México, la inseguridad, el crimen organizado, la vulnerabilidad de las mujeres, los “Dreamers”, fueron algunos de los temas tocados someramente, durante más de cuatro horas.

David Morales, quien ha desarrollado aplicaciones para ayudar a los “Dreamers”, viajó de Utah para contar que enfrenta el proceso de deportación por una infracción de tránsito y preguntó: “¿Qué han hecho, están haciendo o van a hacer para ayudar legalmente los inmigrantes?”. La respuesta nunca llegó, aunque Arturo Álvarez, del Partido Verde, afirmó que se ha “cabildeado” con los demócratas a favor de los “Dreamers”, nada concreto.

Manuel Rincón se los dijo directo: “No he escuchado una propuesta para evitar que los inmigrantes sigan cruzando la frontera exponiendo la vida”.

Al debate llamado “Ideología, visión y perspectivas de los partidos políticos sobre la diaspora y el voto de las y los mexicanos desde EEUU” también acudió Pedro Vázquez del Partido del Trabajo, Jorge Álvarez de Movimiento Ciudadano, Gabriela Vargas, de Nueva Alianza y Héctor Vasconcelos, de Morena, pero faltó incluir a representanrtes de organizaciones nacionales, como WikiPolítica y Ahora, que están impulsando candidatos independientes.