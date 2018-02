Jóvenes se involucran en la lucha contra el Alzheimer

Los cuidadores que atienden a pacientes con demencia sufren mayores dificultades físicas, emocionales y financieras que otros

Cuando se trata del cuidado y atención de las personas con Alzheimer u otro tipo de demencia, muchas veces se ignora la salud de aquellos que asisten al paciente.

Según información de la Asociación del Alzheimer las personas que cuidan a pacientes con demencia frecuentemente reportan altos niveles de estrés. Estos cuidadores sufren dificultades emocionales, financieras y físicas a un mayor índice que otros cuidadores. Dicho estrés es nocivo tanto para los cuidadores como para los pacientes.

A pesar de ser joven, Nihal Satyadev conoce de primera mano las dificultades en torno a la enfermedad que afecta a personas mayores de 50 años. Satyadev vio a su familia lidiar con el Alzheimer de su abuela. El joven es co-fundador del “Youth Movement Against Alzheimer”, un movimiento de estudiantes interesados en la investigación para el tratamiento y cura de la enfermedad.

“Es fundamental que nuestra generación trabaje en encontrar una solución para tratar la enfermedad, que seguirá cobrando víctimas en el futuro”, opinó el joven en entrevista con La Opinión. Se estima que en los próximos 12 años, el número de personas diagnosticadas con Alzheimer aumentará de 5.5 millones a 11 millones.

En la actualidad, en EEUU, más de 15 millones de familiares y amigos proveen ayuda no paga a seres queridos con Alzheimer y otros tipos de demencia. El 40% de los cuidadores es diagnosticado con depresión.

Un respiro necesario

Basado en el modelo de “Time-Out”, una iniciativa que en su momento fue subvencionada por el departamento de geriatría de UCLA y la Fundación Eisner y que emparejó a más de cien estudiantes y ancianos, “Youth Care” lanzó la semana pasada un programa similar que ofrece respiro y apoyo a los cuidadores de pacientes con demencia temprana.

Se trata de un esfuerzo intergeneracional para ayudar a los cuidadores a combatir el aislamiento y estrés, y para apoyar a la persona con demencia, liderado por el grupo “Youth Movement Against Alzheimer” y la escuela Leonard Davis de gerontología, de USC.

El proyecto ofrece de tres a seis horas semanales de cuidado a pacientes con demencia, en una clínica comunitaria en Downtown Los Ángeles. Luego de una evaluación para determinar el grado de la enfermedad, los cuidadores pueden llevar y dejar por un tiempo determinado a los pacientes para que estos puedan socializar, conversar, jugar y realizar actividades artísticas con jóvenes estudiantes, mientras ellos se toman un respiro, o aprovechan el tiempo para realizar otras actividades.

“Tratamos de emparejar a los pacientes con estudiantes que tengan intereses en común”, explicó Satyadev. Esto es, el programa busca a un estudiante que pueda conversar sobre temas afines con la persona con Alzheimer.

El descanso de tres a seis horas semanales que obtiene el cuidador, mientras el paciente acude al programa puede reducir su estrés, también conocido como “burn-out”, y mantener a los pacientes por más tiempo en el hogar.

“La meta de YouthCare es involucrar a la juventud y expandir el apoyo a los cuidadores, que no quizás no pueden pagar por otro tipo de programa de respiro”, indicó Satyadev. “Nuestra organización busca cambiar el panorama del cuidado de Alzheimer y reducir el peso causado por la enfermedad en las familias y el sistema de cuidado de salud”, agregó.

En la actualidad, existen varios estudios que confirman los beneficios de los programas intergeneracionales para pacientes con Alzheimer y otros tipos de demencia, no sólo con jóvenes, sino también con niños. Dichos programas, no sólo son placenteros y beneficiales para los pacientes, sino que ayudan a educar y crear conciencia sobre la enfermedad, y contribuyen a la inclusión social de los ancianos en la comunidad.

Síntomas de estrés en los cuidadores

Un 35% de los cuidadores de personas con demencia reportan que su salud ha empeorado debido a las responsabilidades de asistir a alguien con la enfermedad. La Asociación de Alzheimer ofrece una lista de síntomas que sufren los cuidadores para ayudar a determinar el nivel de estrés o “burn-out” que experimentan.

1. Negación de la enfermedad y su efecto en la persona que ha sido diagnosticada: “Sé que mi mamá/ mi papá se va a mejorar”.

2. Coraje o frustración hacia la persona con Alzheimer, cuando esta no puede hacer las cosas que solía hacer: “Ella sabe como vestirse, sólo está siendo obstinada”.

3. Aislamiento social y alejamiento de amigos y actividades que te hacían sentir bien: “Ya no me interesa más visitar a mis vecinos”.

4. Ansiedad en torno al futuro y a enfrentarse a un nuevo día: “Qué pasará cuando él o ella necesite más cuidado del que yo le puedo dar?”

5. Depresión agobiadora que afecta la habilidad de lidiar con el problema: “Ya no me interesa más nada”.

6. Agotamiento que hace casi imposible llevar a cabo las tareas diarias: “Estoy demasiada cansada para ocuparme de esto”

7. Insomnio causado por la larga lista de preocupaciones: “Qué pasaría si ella se sale de la casa, o se cae, o se lastima a sí misma?”.

8. Irritabilidad que conduce al mal humor y provoca respuestas y acciones negativas: “¡Ya déjenme tranquila!”

9. Falta de concentración que dificulta la realización de tareas familiares: “Estoy tan ocupado que me olvidé de la cita que tenía”.

10. Problemas de salud que comienzan a pesar mental y físicamente: “Ya no recuerdo la última vez que me sentí bien”.

Alzheimer en cifras

Alzheimer es la sexta causa de muerte en EEUU y la única enfermedad que no puede prevenirse, lentificarse o curarse

Cerca de dos tercios de los norteamericanos con Alzheimer son mujeres.

de los norteamericanos con Alzheimer Uno de cada tres ancianos mueren con demencia.

Desde el año 2000, las muertes por Alzheimer han aumentado un 89%.

Recursos

Para más información sobre la enfermedad, sus síntomas y recursos tanto para el paciente como para quien lo cuida, puedes visitar:

https://www.alz.org

http://www.theyouthmovement.org