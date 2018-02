Agenda de LA: Los eventos que no te puedes perder

El trío mexicano Reik viene con 'Des/Amor' y hay un gran evento para los amantes del picante

Jueves 22

Cine sobre los rarámuris

Como parte de la semana de Chihuahua en Los Angeles, el Centro Cultural Cinematográfico (2401 W. 6th St., Los Angeles) presentará “Pies ligeros, the History of Raramuri Runners”, una cinta que sigue los pasos de Victoriano Churo y Cirildo Chacarito, corredores rarámuris que en la década de los noventa fueron invitados a competencias de ultra maratones internacionales en las que ganaron en varias ocasiones. Su peculiaridad es que corrían con vestidos largos floreados y huaraches con suelas de llanta. Así, rompieron récords e impusieron una nueva forma de correr. Antes de la proyección habrá una sesión de preguntas y respuestas con el productor, Henry L’Esperance. 6:30 pm. Entrada gratuita. Informes cccmla.com.

Muestra de fotos

La exhibición “Castro Frank: Street Stories”, ofrecen un poderoso y a la vez crudo vistazo a los residentes de la ciudad. Las imágenes de este fotógrafo llevan al espectador a una narrativa rica y personal en lugar de solo permanecer como simple testigo. Frank es un creador nacido en 1983 en Los Angeles y su estilo fusiona el periodismo con el arte. Su compasión y empatía por los desposeídos de la sociedad lo han impulsado a capturar a estos seres de tal manera que intenta restaurar la humanidad y dignidad de esos frecuentemente olvidados. Termina el 10 de marzo en la Eastern Projects Annex Gallery (900 N. Broadway Suite 1090, Los Angeles). Entrada gratuita. Informes (323) 327-8020 y easternprojectsgallery.com.

Sábado 24

La caminata de las camelias

En el Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge), este sábado y domingo se realizan caminatas en las que los asistentes pueden saber detalles acerca de la “reina de las flores de invierno”, las camelias. Las visitas guiadas están incluidas en el precio de entrada. El recorrido del sábado estará a cargo del doctor Bradford King, presidente de la Southern California Camellia Society, y el del domingo a cargo de James Fitzpatrick, presidente de la Southern California Camellia Council. No se necesita reservación. Sábado 2 pm, y domingo 11 am. Entrada $4 a $9; gratis menores de 5 años. Informes (818) 949-4200 y descansogardens.org.

Festival del chile

Junto con las carreras de caballos, en el Santa Anita Park se llevará a cabo el Chili Cook-Off!, que con el boleto de admisión incluye dos pruebas de chile, un vaso de vino o una cerveza, ingreso al Clubhouse, asiento en las gradas para ver la carrera y un cupón de 5 dólares para hacer apuestas. 12 pm. Boletos $30. Solo mayores de 21 años. Informes (626) 574-7223 y santaanita.com.

Domingo 25

Reik en concierto

El trío de música pop originario de Mexicali, Reik, estará de visita en el sur de California como parte de su nueva gira, en la que están promoviendo su más reciente álbum, “Des/Amor”, el primero luego de cinco años desde la última vez que grabaron un disco en un estudio. El show se presentará en el House of Blues (400 Disney Way #337, Anaheim). 8 pm. Para todas las edades. Boletos $60. Informes (714) 778-2583 y houseofblues.com/anaheim.

Apertura de exhibición

The Main Museum (114 W. 4th St., Los Angeles) inaugurará dos exhibiciones, “Dora De Larios: Other Worlds”, y “Rigo 23: Ripples Become Waves”. La tarde inicia con una ceremonia de bendición por parte de Tongva Elder Michael Whitehorse Aviles. Vinyl Frontier Club, un colectivo de DJs de Los Angeles, estará a cargo de amenizar con música oldie, cumbias, funk y disco. El evento es gratuito y abierto al público, pero es necesario reservar. 12 pm. Informes (213) 986-8500 y themainmuseum.org.

Festival familiar

El Museum of Latin American Art (628 Alamitos Ave., Long Beach) efectuará un festival familiar que tiene como fin que los asistentes experimenten la exuberante celebración de un carnaval. Habrá música en vivo, pintura de cara gratis, vendedores de artesanías, lectura de cuentos, demostraciones de capoeira y talleres para crear máscaras. También habrá recorridos guiados por las galerías del museo. Se sugiere asistir con atuendos festivos. 11 am. Entrada gratis. Informes (562) 216-4190 y molaa.org.

Sonidos de César Chávez

“SoCCA (Sounds of Cesar Chavez Avenue)” es un documental de 26 minutos producido por el Boyle Heights Arts Conservatory, Adolfo Guzmán-López, Sara Harris y Sara Aguilar, con producción adicional del historiador George Sánchez y el grupo de esa localidad, Youth Production Assistants. Este trabajo explora a la gente, las historias y el futuro de la popular avenida. Presenta los relatos de músicos, artistas, organizadores, activistas, residentes, dueños de negocios, jóvenes e historiadores del lugar. Se presentará en el OpenLA del Boyle Heights Arts Conservatory (2708 E. Cesar E. Chavez Avenue #101, Los Angeles). 4 pm. Entrada gratis; espacio limitado. Informes (213) 293-6170 y bharts.org.

Baile flamenco

El director y guitarrista de Forever Flamenco, José Tanaka, presenta un show con algunos de los bailaores de flamenco más reconocidos del sur de California, entre ellos Manuel Gutiérrez, Daniela Zermeño Sánchez y Mizuho Sato. En la voz estará José Cortés y en las percusiones Diego Álvarez “El Negro”. 8 pm en el Fountain Theatre (5060 Fountain Ave., Los Angeles). Boletos $30 a $50. Informes (323) 663-1525 y fountaintheatre.com.

Miércoles 28

Filme sobre el ‘Maracanazo’

El Consulado General de México en Los Angeles (2401 W. 6th St., Los Angeles) presenta en su Ciclo de cine consular, “Uruguay presents: Maracaná”, una cinta de 2014 que narra la historia de la Copa Mundial de la FIFA de 1950, en la que Uruguay y Brasil se enfrentaron en la final. A pesar de que Brasil era el favorito, Uruguay se llevó el título que muy pocos creían que podría conquistar. En esta parte de la historia que quedó registrada popularmente como el “Maracanazo”, los brasileños se consideraban campeones incluso antes del partido. El filme es parte de un esfuerzo del consulado por promover el cine internacional en las comunidades locales. 6:30 pm. Entrada gratis. Informes (323) 660-6639 y cccmla.com.