A él le urgía tomarse un café y ahora es millonario, conoce su historia

Raymond Shove, un hombre de Ontario, Nueva York quería con ansiedad beber un café mientras volvía a casa, sin saber que eso lo llevaría a convertirse en millonario.

Shove se detuvo en un primer establecimiento en donde por alguna razón, no le sirvieron, así que se marchó al siguiente en donde consiguió su bebida y al pagar, también compró un billete de lotería.

Sin que nadie viera, rascó el boleto y ahí mismo se dio cuenta que había ganado el premio máximo, 5 millones de dólares, pero sin hacer expresiones ni celebraciones, se fue a casa.

Congrats to Raymond Shove. The Wayne County man took home his check after winning $5 million on a scratch-off ticket. https://t.co/KjQsZaphRq

