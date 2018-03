El mexicano Brian Ortega se hizo peleador para acercarse a su padre; ahora acaricia la corona del UFC

El hombre de sangre 100 por ciento mexicana busca su gran triunfo este sábado en Las Vegas

Brian Ortega recuerda que cuando tenía sólo 4 años de edad, su padre ya le daba las primeras clases de boxeo.

“Ser un campeón es algo que siempre he imaginado desde que era un niño”, dice el hoy contendiente al título del UFC. Pero en realidad, las peleas tuvieron un impacto mucho mayor en la vida de Ortega: se convirtieron en el vehículo para poder acercarse a su padre.

Martín Ortega, quien emigró desde Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, no era un hombre de muchas palabras de acuerdo a la descripción de su hijo.

“Creció siendo pobre y su papá le pegaba. Lo hacía pelear en la calle. Él pasó por muchas cosas y como padre era serio, no hablaba mucho y yo me preguntaba, ‘Si los padres de mis amigos hablaban mucho con ellos, ¿por qué el mío nunca habla conmigo?, ¿qué hice yo?”, revela Brian Ortega en entrevista.

Brian recuerda que cuando miraban peleas de boxeo de Julio César Chávez, Óscar de la Hoya, Manny Pacquiao o Juan Manuel Márquez, a su padre le cambiaba el rostro, se alegraba.

“Cuando él miraba las peleas de boxeo es cuando yo decía: ¡Oh, Mi padre puede hablar, mi padre se la puede pasar bien! Y pues como niño me encantaba eso”, relata Ortega, de 27 años de edad, a quien se le ocurrió algo.

“Como chavo pensé: la única manera en que voy a hacer que mi padre se relaje conmigo y me enseñe amor, orgullo y se sonría conmigo, es si yo soy peleador”, dice Ortega. “Dije, ‘Voy a ser campeón para que él me dé ese tipo de amor’. Y así empezó todo. Primero era por lo de mi ‘apá’ y luego fue como que yo me enamoré del deporte”.

Brian Ortega no se dedicó al boxeo, pero cuando tenía 18 años de edad entró en el garage de James Luhrsen, su entrenador de artes marciales mixtas.

“Allí es donde el real trabajo dio inicio. El verdadero plan fue puesto en marcha cuando entré a ese garage”, cuenta Ortega. “Con mi coach tuvimos una visión de llegar a ser alguien algún día y lograr el mayor de los premios, que es el UFC. Así empezamos”.

Ellos todavía entrenan en el mismo garage de Luhrsen en Harbor City, al sur de Los Ángeles, sin necesidad de un gimnasio moderno.

“La idea es el trabajo duro, dedicación y creer en ti mismo para poder conseguir lo que quieras conseguir”, dice Ortega, quien este sábado se medirá contra Frankie Edgar (21-5-1), una leyenda del UFC, en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Será la pelea coestelar de la función del UFC 222 en la que la temible brasileña Cris Cyborg (19-1) y la rusa Yana Kunitzkaya (10-3) pelearán por el campeonato de peso pluma en poder de la primera.

Título a la vista

Si Ortega, con récord de 13-0 y ranqueado No. 3 de la división de los plumas, gana, su siguiente subida al octágono debería ser por la corona que hoy ostenta Max Holloway (19-3).

“Me siento grandioso, me siento listo, me siento encendido”, afirma el peleador.

Ortega, cuya madre también es de Hermosillo, dice que como peleador lo que le distingue es su agresividad y que siempre busca acabar los combates antes del límite.

“No estoy buscando decisiones, no estoy peleando por puntos”, asegura Ortega, cuyas fortalezas son su boxeo y jiujitsu. “Cada vez que entro a la jaula peleo con todo mi corazón”.

El peleador mexicoamericano, apodado “T-City”, dice que hizo sentir orgulloso a su padre tras ganar su más reciente pelea al subirlo al octágono para que estuvieran juntos, en una relación que al principio fue fría, pero que gracias a las peleas se volvió estrecha.

“Él llegó a los Estados Unidos sin nada… y nos crió, nos dio casa, comida, ropa”, comparte Ortega. “Él es mi héroe”.

Y ahora Brian Ortega está cerca de convertirse en un héroe de las artes marciales mixtas.