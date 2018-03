La esperanza latina de los Premios Oscar 2018: ‘La forma del agua’ y ‘Una mujer fantástica’

Este domingo se celebra en Hollywood la 90 edición de los Premios Oscar, unos reconocimientos donde la presencia latina se ha incrementado durante los últimos años gracias eminentemente al trabajo de “los tres mexicanos”, o sea, Alfonso Cuarón (nominado por Y tu mamá también, 2001, e Hijos de los hombres, 2006, y premiado por Gravity, 2013), Alejandro G. Iñárritu (nominado por Babel, 2006, y premiado por Birdman, 2014, y El renacido, 2015) y Guillermo del Toro (nominado por El laberinto del fauno, 2006). Este último es el único que sigue sin estatuilla, pero todo indica que La forma del agua (2017) se la reportará, pues ya ha recibido todos los galardones importantes de la temporada: el Globo de Oro, el Critics Choice Award, el Directors Guild Award y el BAFTA.

La atmosférica La forma del agua (en inglés: The Shape of Water), que aborda el peculiar romance entre una mujer muda (Sally Hawkins) y una quizá-no-tan-monstruosa criatura acuática (Doug Jones) durante la Guerra Fría, cuenta con trece nominaciones, las máximas de esta edición, y es favorita también en las categorías de mejor música original y mejor diseño de producción, así como una de las principales aspirantes al Óscar principal. De ganar Guillermo del Toro la codiciada estatuilla, esta habría ido a manos mexicanas en cuatro de las últimas cinco ediciones (la excepción: Damien Chazelle por La La Land, el año pasado).

Por otro lado, el Óscar a mejor película en lengua no inglesa tiene como favorito al drama chileno Una mujer fantástica (en inglés: A Fantastic Woman), de Sebastián Lelio (Gloria, 2013), que podría tornarse en la primera victoria de Chile en estos galardones, así como en la primera película de temática LGBT en alzarse con este reconocimiento. Se trata de la historia de una mujer trans (Daniela Vega) que debe enfrentarse a la hipocresía, los prejuicios y el mal que la rodean tras el fallecimiento de su amante. Para hacerse con el oro, Una mujer fantástica deberá derrotar a la rusa Loveless, la sueca The Square, la libanesa The Insult y la húngara On Body and Soul, todas ellas premiadas en prestigiosos festivales europeos. La suerte está echada.