La Víbora: Eiza González, no te ganaste un Oscar

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nadie

Ay, qué risa me da con la multioperada de Eiza González. Todavía me acuerdo y me doblo a carcajadas al puro estilo de Itatí Cantoral. Y es que miren si no es para menos. A la pobrecita la invitaron a presentar un Oscar y reaccionó como si se lo fueran a entregar a ella. De verdad, solo vean la foto que colocó en su cuenta de Instagram y hasta piensas que por lo menos se sacó la lotería.

Ya sé que estarán diciendo: “Pues ya quisieras tú llegar a donde ha llegado ella”, o “No cualquiera presenta un Oscar”. Como que los estoy oyendo, víborolectores. Pero miren, hablemos a calzón quitado, como diría la Tigresa. Para alguien como ella, que tiene una carrera mediocre en Hollywood, sí es la gran cosa. Pero para alguien que ya la hizo en esa industria, es piece of cake. O es nada, para que me entiendan.

¿Les digo algo? Muchos artistas que sí son exitosos rechazan ir a presentar un Oscar por la simple y sencilla razón de que lo tienen que hacer por amor al arte. O porque no tienen quién les lleve a pasear a su perrito ese día. Es una tarea que dura todo el día porque se tienen que levantar bien temprano para que los pongan guapos y luego tienen que llegar al teatro donde se celebra la ceremonia como cinco horas antes, por eso de alfombra roja, las entrevistas y esas cosas.

Es por eso que para incentivarlos, la Academia les da una bolsita de “goodies”, es decir regalitos bien caros que a su vez “donan” los patrocinadores. Pero igual, al terminar el evento ni quién se acuerde de ti, a menos que metas la pata y anuncies como ganador al que no lo es, como sucedió el año pasado.

Pero volviendo a Eiza, va a tener sus cinco minutos de fama junto a otro que sí es famoso, Eugenio Derbez, con quien presentará el premio. Digo, no es que Eugenio sea una lumbrera como actor, pero digamos que la ha sabido hacer en Hollywood. ¿Pero Eiza?¿Quién la conoce además de unos cuantos mexicanos? Aunque ha filmado una que otra peliculilla de segunda, nadie, lo que se llama nadie, la conoce en la meca.

Así que, y esto es en serio, felicidades por haber sido elegida, porque –y grábense mis palabras– Eiza jamás pisará ese escenario como nominada. Está a miles de años luz de ser una buena actriz.

En cosas menos dramáticas, ¿por qué los cantantes que interpretan las canciones más agresivas, misóginas y con letras más violentas, son a su vez los más cobardes cuando tienen que dar la cara? No, no hablo de Gerardo Ortiz esta vez, sino del Komander, a cuyos guardaespaldas se responsabiliza de haber golpeado a unos seguidores del artista.

El intérprete de narcocorridos solo atinó a negar en sus redes sociales que hubieran sido sus hombres los responsables de la agresión, aunque hay videos que parecen probar que su personal sí fue el responsable. Digo, si son machitos para una cosa que lo sean para todo, ¿no?