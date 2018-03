Video: Así fue la muerte de Carolina en el final de ‘Caer en tentación’

El culpable de la muerte de Carolina se revela en el último capítulo de la telenovela

La gran incógnita de la telenovela “Caer en tentación” era la muerte de Carolina, personaje que interpretó Adriana Louvier. Los escritores hicieron un gran trabajo para dar distintas pistas a lo largo de la historia, sin revelar quien era el culpable.

En el capítulo final de la producción de Televisa se descubre quien mató al personaje haciendo “flashback” a la fatídica noche.

Si bien recuerdan, en el primer episodio de la serie vemos como Damián (Gabriel Soto) sufren un accidente en la carretera cuando se iban a escapar juntos. Después se revela que el choque no mató a Carolina y no dejó a Damián en coma, si no alguien provocó eso.

Univision transmitirá el último capítulo el viernes 2 de marzo a las 10pm/9c, pero si quieres saber como fue la muerte de Carolina, mira la escena a continuación.